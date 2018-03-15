Алонсо: У нас были моменты в обоих матчах, но мы их не реализовали

Защитник «Челси»высказал мнение о поражении от «Барселоны» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Возможно, они сыграли лучше, и у них был Месси, но мы неплохо сражались в обоих матчах. Очень трудно играть с такими командами, если пропускаешь нелепые голы и не забиваешь сам.

Нам где-то не повезло, но в целом "Барса" сыграла лучше. Нам надо прибавлять. Надо тренироваться и улучшать свою игру.

Знали, что у "Барсы" топовые игроки. Им нельзя давать свободное пространство, ведь они могут тут же создать момент и забить.

Считаю, нам немного не повезло в эпизодах с первыми двумя пропущенными мячами. К тому же мы сами трижды попали в каркас ворот. У нас были моменты в обоих матчах, но мы их не реализовали.

"Барса" испытывала дискомфорт в первом тайме, но мы упустили свои возможности. На перерыв мы могли уйти при счете 2:2, но ушли при счете 2:0 в пользу "Барсы".

Отыгрываться на "Камп Ноу" при таком счете очень и очень непросто», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.