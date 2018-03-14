Гильерме пропустит матч против «Атлетико»

Об этом журналистам сообщил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.
«То, что Гильерме не будет играть, это точно», — сказал Семин. «Что с ним? У доктора уточните», — отметил главный тренер «Локомотива».
Также Семин не стал комментировать состояние Ари, Джефферсона Фарфана и Владислава Игнатьева: «Не могу сказать конкретно. Футболисты будут играть только когда на сто процентов будут здоровы. На тренировке еще посмотрим».
Два форварда «Атлетико» не сыграют против «Локомотива»
Напомним, в первом матче «Локомотив» уступил «Атлетико» со счетом 0:3.