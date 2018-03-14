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    Гильерме пропустит матч против «Атлетико»

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    Маринато Гильерме
    На фото:Маринато Гильерме
    Основной голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико».

    Об этом журналистам сообщил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

    «То, что Гильерме не будет играть, это точно», — сказал Семин. «Что с ним? У доктора уточните», — отметил главный тренер «Локомотива».

    Также Семин не стал комментировать состояние Ари, Джефферсона Фарфана и Владислава Игнатьева: «Не могу сказать конкретно. Футболисты будут играть только когда на сто процентов будут здоровы. На тренировке еще посмотрим».

    Два форварда «Атлетико» не сыграют против «Локомотива»

    Напомним, в первом матче «Локомотив» уступил «Атлетико» со счетом 0:3.

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