Гильерме пропустит матч против «Атлетико»

Основной голкиперпропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против

Об этом журналистам сообщил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

«То, что Гильерме не будет играть, это точно», — сказал Семин. «Что с ним? У доктора уточните», — отметил главный тренер «Локомотива».

Также Семин не стал комментировать состояние Ари, Джефферсона Фарфана и Владислава Игнатьева: «Не могу сказать конкретно. Футболисты будут играть только когда на сто процентов будут здоровы. На тренировке еще посмотрим».

Два форварда «Атлетико» не сыграют против «Локомотива»

Напомним, в первом матче «Локомотив» уступил «Атлетико» со счетом 0:3.