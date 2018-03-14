Семин: Если не забьем быстрый гол, тогда сыграем для зрителей

Главный тренердал свой комментарий перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против

Слова Семина приводит официальный сайт УЕФА.

«Мы всегда настраиваемся только на победу. Но надо реально представлять, что на другой стороне поля "Атлетико", и у них другое настроение.

Если нам удастся забить быстрый гол, ситуация станет положительной. Нет — значит, будем играть ради зрителей и исправлять ошибки, которые допустили в Мадриде. Конечный результат знает только бог», — сказал Семин.

Гильерме пропустит матч против «Атлетико»

Напомним, в первом матче «Локомотив» уступил со счетом 0:3. Ответная встреча пройдет 15 марта.