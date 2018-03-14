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    Семин: Если не забьем быстрый гол, тогда сыграем для зрителей

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    Юрий Семин
    На фото:Юрий Семин
    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал свой комментарий перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико».

    Слова Семина приводит официальный сайт УЕФА.

    «Мы всегда настраиваемся только на победу. Но надо реально представлять, что на другой стороне поля "Атлетико", и у них другое настроение.

    Если нам удастся забить быстрый гол, ситуация станет положительной. Нет — значит, будем играть ради зрителей и исправлять ошибки, которые допустили в Мадриде. Конечный результат знает только бог», — сказал Семин.

    Гильерме пропустит матч против «Атлетико»

    Напомним, в первом матче «Локомотив» уступил со счетом 0:3. Ответная встреча пройдет 15 марта.

    Забьет ли «Локомотив» «матрасникам» в Москве?«Локомотив» — «Атлетико». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 15 марта
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