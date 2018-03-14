ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Семин: Будем исправлять ошибки, которые допустили в Испании

    Локомотив Футбол России Лига Европы Атлетико Футбол Испании
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Юрий Сёмин
    На фото:Юрий Сёмин
    Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями перед ответным матчем с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы.

    В первом матче московский клуб проиграл в Мадриде со счетом 0:3.

    «Я не могу сказать конкретно, кто сыграет. На поле выйдут только на сто процентов здоровые футболисты. Впереди еще одна тренировка, которая определит их состояние.

    Точно не будет Гилерме. Насколько серьезная травма? Лучше уточнить у доктора. Чорлука в хорошем состоянии и должен идти по нарастающей.

    Настраивать можно на что угодно. Мы всегда выходим играть на победу. Но нужно понимать, что на другой половине поля "Атлетико", у которого совсем иное мнение.

    Получится забить быстрый гол, возможно, ситуация будет положительной. Будем играть ради зрителей и очков в таблицу коэффициентов. Будем исправлять ошибки, которые допустили в Испании.

    Шанс в том, что "Атлетико" считают фаворитом, но не стоит на это надеяться. "Атлетико" не допустит недооценки соперника. Симеоне чувствует любую ситуацию вместе с командой.

    В "Атлетико" нет средних футболистов. Все игроки высочайшего уровня. У вас неправильное мнение о Косте. Он всегда борется до последнего всеми футбольными способами и добивается результата.

    Он оказывает давление на защитников, нервирует их. Коста — молодец. Поэтому он и играет на высочайшем уровне уже много лет», — приводит слова Семина клубная пресс-служба.

    Забьет ли «Локомотив» «матрасникам» в Москве?«Локомотив» — «Атлетико». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 15 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Суперлига для суперклубов
  • Рассказываем об очередной попытке создать элитную лигу для топ-клубов Европы
    •
  • Трансферный дайджест. 6-12 марта
  • Завершит ли карьеру лидер «Лестера», кому нужен защитник «Барселоны», за кем следит Юрген Клопп и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 14/03
    • Манчини в случае увольнения получит 9 миллионов евро
  • 14/03
    • Геркус: Если и продавать Миранчуков, то за большие деньги и за границу
  • 14/03
    • Гончаренко: Мы хорошо играем на выезде, но не нужно обольщаться
  • 14/03
    • Манчини: У нас нет футболистов, способных найти щели в плотной обороне
  • 14/03
    • Семин: Если не забьем быстрый гол, тогда сыграем для зрителей
  • 14/03
    • Гильерме пропустит матч против «Атлетико»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессыЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» «Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей Луческу
    Подробный разбор
  • С пистолетом наголо
  • Как российский владелец греческого ПАОК с пистолетом за судьей гонялся
    •
  • Слуцкий — в «Витессе». Самый очевидный вариант и подготовка к «Челси»
  • Пресса и комментарии о новом зарубежном этапе карьеры российского тренера
    •
  • Топ-5 подрастающих звезд Серии А
  • Средний возраст стартовых составов команд итальянского чемпионата почти равен 27 годам. Пора дать дорогу молодым
    •
  • Вождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье Дрогба
  • Легендарный нападающий повесит бутсы на гвоздь
    •
  • «Манчестер Сити» охотится на две сотни
  • Реакция прессы на матч «Сток» — «Манчестер Сити»
    •
  • Практически чемпионы. «Локомотив» сделал еще один шаг к титулу
  • Обзор СМИ после победы лидера чемпионата России в Екатеринбурге
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Айлендерс» и «Вашингтон» могут порадовать результативным поединком
  • «Айлендерс» — «Вашингтон» Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 16 марта
  • 1,85
    •
  • Экспресс дня. Вальверде или Конте?
  • Прогнозы и ставки на футбол 14 марта
  • 3,48
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 23:13
    • Алексей Миранчук: В футболе всегда есть шанс
  • 22:47
    • Женезио: ЦСКА хорошо играет в гостях, но «Лион» готов к этому
  • 22:38
    • Акинфеев: На любой матч настраиваемся оптимистично
  • 22:22
    • Гончаренко: Мы уже знаем, к чему готовиться в матче с «Лионом»
  • 22:07
    • «Ювентус» в перенесённом матче обыграл «Аталанту»
  • 21:59
    • «Барселона» и «Челси» объявили стартовые составы
  • 21:48
    • «Бавария» второй раз обыграла «Бешикташ» и вышла в четвертьфинал ЛЧ
  • 21:01
    • Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над «Анже»
  • Суперлига для суперклубов
  • Рассказываем об очередной попытке создать элитную лигу для топ-клубов Европы
    • 20:47
  • 20:05
    • Гончаренко: Мы хорошо играем на выезде, но не нужно обольщаться
  • 19:40
    • «Бешикташ» — «Бавария»: объявлены стартовые составы команды
  • 19:22
    • Муравьев покинул пост гендиректора «Динамо»
  • 19:03
    • «Тоттенхэм» сообщил, когда Кейн вернется к тренировкам
  • 18:43
    • Семин: Если не забьем быстрый гол, тогда сыграем для зрителей
  • 18:27
    • «Зенит» назвал сроки восстановления Мамманы
  • 18:10
    • Гильерме пропустит матч против «Атлетико»
  • 17:53
    • КДК РФС отменил удаление Огуде
  • «Рома» перехитрила заснувший «Шахтер»
  • Реакция прессы на матч «Рома» — «Шахтер»
    • 16:56
  • 15:51
    • Каррагера отстранили от работы до конца сезона
  • 14:27
    • Габи: Не привыкли играть играть на таких полях, как в Москве
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус