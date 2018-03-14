Семин: Будем исправлять ошибки, которые допустили в Испании

Главный тренер «Локомотива»поделился ожиданиями перед ответным матчем св 1/8 финала Лиги Европы.

В первом матче московский клуб проиграл в Мадриде со счетом 0:3.

«Я не могу сказать конкретно, кто сыграет. На поле выйдут только на сто процентов здоровые футболисты. Впереди еще одна тренировка, которая определит их состояние.

Точно не будет Гилерме. Насколько серьезная травма? Лучше уточнить у доктора. Чорлука в хорошем состоянии и должен идти по нарастающей.

Настраивать можно на что угодно. Мы всегда выходим играть на победу. Но нужно понимать, что на другой половине поля "Атлетико", у которого совсем иное мнение.

Получится забить быстрый гол, возможно, ситуация будет положительной. Будем играть ради зрителей и очков в таблицу коэффициентов. Будем исправлять ошибки, которые допустили в Испании.

Шанс в том, что "Атлетико" считают фаворитом, но не стоит на это надеяться. "Атлетико" не допустит недооценки соперника. Симеоне чувствует любую ситуацию вместе с командой.

В "Атлетико" нет средних футболистов. Все игроки высочайшего уровня. У вас неправильное мнение о Косте. Он всегда борется до последнего всеми футбольными способами и добивается результата.

Он оказывает давление на защитников, нервирует их. Коста — молодец. Поэтому он и играет на высочайшем уровне уже много лет», — приводит слова Семина клубная пресс-служба.