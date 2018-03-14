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    «ПСЖ» — «Анже»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    ПСЖ — Анже (14.03.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Анже Календарь Лиги 1
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    •  ПСЖ — Анже19:00
    В 19:00 в Лиге 1 начнётся матч «ПСЖ» — «Анже».

    Последний матч между собой: «Анже» — «ПСЖ» 0:5 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «ПСЖ»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «ПСЖ» — «Анже». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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