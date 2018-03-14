Муравьев покинул пост гендиректора «Динамо»

Московскоеобъявило о том, чтопокинул пост генерального директора клуба.

«Большинством голосов Совет директоров принял решение досрочно прекратить полномочия Е.И. Муравьева в качестве генерального директора. В связи со сделками, заключенными клубом с компанией Golden Toys LLP, Совет директоров принял к сведению информацию Е.И. Муравьева и его предложения об изменении условий по названным сделкам, которые ранее не были одобрены Советом директоров», — говорится в официальном сообщении «Динамо».

«Клуб продолжит работу в штатном режиме под руководством исполнительного директора А.Г. Смертина», — также отметили в «Динамо».

Напомним, Муравьев занимал должность гендиректора «Динамо» с сентября 2016 года.