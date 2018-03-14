Алексей Миранчук: В футболе всегда есть шанс

Полузащитник «Локомотива»поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против

«Конечно, мне приятно слышать похвалу от такого тренера, как Симеоне, но это никак не расслабило и не повлияло на меня перед матчем.

Мы сделали выводы после той игры, поговорили в команде. Настраиваемся на ответную встречу.

Безусловно, "Локомотив" получил большой опыт. Мы не часто играем с такими клубами. Отличная проверка. Мы рады, что нам достался именно "Атлетико".

В футболе всегда есть шанс. Можно вспомнить много матчей из истории, в которых отыгрывали и не такие форы. Надежда есть.

Узнал о вызове в сборную от родных. Начал искать себя среди полузащитников и очень удивился, когда не нашел. Но потом посмотрел ниже, среди форвардов.

Что касается позиции, в команде большой выбор нападающих. Пока нет ситуации, в которой требуется кого-то заменить», — приводит слова игрока клубная пресс-служба.