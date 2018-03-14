Хазенхюттль: «Лейпцигу» недостаточно лишь надежно отыграть в защите

Главный тренер «РБ Лейпциг»поделился мнением об ответном матче св 1/8 финале Лиги Европы (первая игра – 2:1).

«На какое место "Зенит" претендовал бы в бундеслиге? На основании одной игры трудно судить, единственное, что могу сказать, что "Зенит" сильная команда.

С некоторыми игроками есть сложности. Повреждение у Кампля, не очень хорошо чувствует себя Упамекано. Но нам удалось приехать в составе 19-20 игроков.

Температура на стадионе идеальная. Он впечатляет, во время матча здесь будет громче, когда придет 50 тысяч болельщиков. Завтра нас ждет важная страница в истории нашего клуба, надеемся, все завершится удачно для нас.

"Зенит" успешно играет в еврокубках дома, это совершенно естественно, что дома команда играет сильнее. В этой связи мы не будем садиться в оборону, нам будет недостаточно лишь надежно отыграть в защите.

Нам нужно забивать. Мы приложим все усилия для того, чтобы забить гол и забить его первыми», – сказал Хазенхюттль изданию «Спорт-Экспресс».