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    Хазенхюттль: «Лейпцигу» недостаточно лишь надежно отыграть в защите

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    Ральф Хазенхюттль
    На фото:Ральф Хазенхюттль
    Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль поделился мнением об ответном матче с «Зенитом» в 1/8 финале Лиги Европы (первая игра – 2:1).

    «На какое место "Зенит" претендовал бы в бундеслиге? На основании одной игры трудно судить, единственное, что могу сказать, что "Зенит" сильная команда.

    С некоторыми игроками есть сложности. Повреждение у Кампля, не очень хорошо чувствует себя Упамекано. Но нам удалось приехать в составе 19-20 игроков.

    Температура на стадионе идеальная. Он впечатляет, во время матча здесь будет громче, когда придет 50 тысяч болельщиков. Завтра нас ждет важная страница в истории нашего клуба, надеемся, все завершится удачно для нас.

    "Зенит" успешно играет в еврокубках дома, это совершенно естественно, что дома команда играет сильнее. В этой связи мы не будем садиться в оборону, нам будет недостаточно лишь надежно отыграть в защите.

    Нам нужно забивать. Мы приложим все усилия для того, чтобы забить гол и забить его первыми», – сказал Хазенхюттль изданию «Спорт-Экспресс».

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