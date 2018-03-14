Геркус: Если и продавать Миранчуков, то за большие деньги и за границу

Президент «Локомотива»сообщил, что клуб не получал конкретных предложений по полузащитникам

Геркус: «Локомотив» не делал трансферов, потому что пока справляется с задачей

«У интереса несколько стадий. Кто-то просто присматривается, кто-то вступает в контакт. Стадия конкретного предложения еще не наступила.

Рынка российских игроков на Западе не существует. Он существовал какое-то время назад, а сейчас его нет. Будем решать проблемы по мере возникновения. Конечно, хотели бы избежать продажи этих игроков прямым конкурентам, потому что иначе совершаем два действия: ослабляем себя и усиливаем конкурента. Усилить абстрактную команда за рубежом не так обидно. Так что логика понятна: продавать дорого и за границу», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

«Пытался ли "Зенит" приобрести Алексея? В Петербурге знают о существовании этого футболиста. За ним следят, как и остальные клубы. Потенциальные покупатели понимают, что возможно, а что нет.

Слушайте, это же не два незнакомых человека на улице начинают торговаться. Подходя к кофейне, вы понимаете, сколько там примерно стоит кофе. Так и с Миранчуком, примерная цена известна. Если "Зенит" хочет приобрести этого игрока, он должен сделать предложение, которое нас переубедит. Сейчас наши аргументы и контраргументы известны, мы продавать Алексея не хотим. Чтобы мнение поменялось, это должно быть безумное предложение. Делать такое никто не спешит», — добавил функционер.