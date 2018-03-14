«Бешикташ» — «Бавария»: онлайн-трансляция начнется в 20:00

В 20:00 в 1/8 финала Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Бавария» — «Бешикташ» 5:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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