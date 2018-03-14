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    «Бешикташ» — «Бавария»: онлайн-трансляция начнется в 20:00

    Бешикташ — Бавария: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.03.2018)

    Бавария
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    •  Бешикташ — Бавария20:00
    В 20:00 в 1/8 финала Лиги чемпионов начнётся матч «Бешикташ» — «Бавария».

    Последний матч между собой: «Бавария» — «Бешикташ» 5:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Бешикташ» — «Бавария». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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