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    «Барселона» — «Челси»: онлайн-трансляция начнется в 22:45

    Барселона — Челси (14.03.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Барселона Челси
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    •  Барселона — Челси22:45
    В 22:45 в 1/8 финала Лиги чемпионов начнётся матч «Барселона» — «Челси».

    Последний матч между собой: «Челси» — «Барселона» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Барселона»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Барселона» — «Челси». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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