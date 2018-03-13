Слуцкий — в «Витессе». Самый очевидный вариант и подготовка к «Челси»

Самый простой вариант

«Это был самый простой и очевидный нероссийский вариант после того, как у Слуцкого не сложилось с "Халлом". У "Витесса" тесные связи с "Челси", это фактически фарм-клуб "синих".

Прошлым летом Роман Абрамович искал для Слуцкого более интересный вариант в Англии. Нашелся "Халл", но Слуцкий по разным причинам проработал там всего полгода и был уволен из команды, которой всерьез угрожал вылет из чемпионшипа. Такие результаты не были виной одного Слуцкого, но репутацию свою тренер явно не укрепил. Найти новую работу в Англии стало еще сложнее (даже во втором английском дивизионе готовы работать очень известные европейские тренеры), так что пришло время активировать изначально запасной вариант с "Витессом".

Формальных связей между "Витессом" и "Челси" нет: клубы их постоянно отрицают, а два расследования, которые в 2010-м и в 2015-м проводили голландские власти, не выявили того, что английский и голландский клубы управляются одними и теми же людьми. Неформальную связь между владельцами и помощь при этом никто не отрицает, а опубликованные в 2017 году документы подтвердили участие представителей Абрамовича (в частности, Евгения Тененбаума) в переговорах о покупке "Витесса" в 2010-м.

Сразу после оформления сделки "Челси" отправил в аренду в Арнем трех игроков, одним из которых был Неманья Матич – нынешняя звезда "МЮ". С тех пор каждое лето из "Челси" в "Витесс" уезжают как минимум несколько игроков – набираться опыта и получать практику в сильном чемпионате. Результаты "Витесса" с началом сотрудничества с "Челси" явно улучшились: клуб теперь регулярно попадает в топ-6 чемпионата Голландии, а в сезоне 2012/13 даже претендовал на чемпионство», — рассказывает Sports.ru.

Марк ван Хинтум директор «Витесса» Слуцкий — тренер с отличной карьерой. Он добивался успеха на высоком уровне. Вот почему мы выбрали его. Без наших связей получить столь большое имя было бы невозможно. У Слуцкого были предложения, он мог пойти куда угодно. Мы рады, что он выбрал наш клуб.

У Слуцкого будет время и возможности

Пора домой. Слуцкий уволен из «Халл Сити» Специалист покинул пост главного тренера английского клуба из-за провальных результатов

«У Слуцкого есть время, чтобы основательно подготовиться к реалиям голландской лиги и своего нового клуба. А разгром того со счетом 1:5 от "Утрехта" в последнем матче говорит, что знакомство должно быть основательным, дабы не случилось провала.

Хотя "Витесс" по потенциалу очень хороший клуб, и это открывает большие возможности для реализации Слуцкого. Сейчас команда из Арнема занимает шестое место, находясь в зоне плей-офф за Лигу Европы. Хотя для Слуцкого, наверное, будет лучше поначалу, если обойдется без распыления на еврокубки. Пусть сосредоточится на чемпионате Голландии. Между прочим, это шестое место соседствует с позицией грозного "Фейеноорда", например, там же скромный вроде как "Зволле", а вот "Спарта" Дика Адвоката и небезызвестный "Твенте" чуть ли не на вылет стоят. Это к слову о том, насколько запутанный чемпионат Голландии в зоне, которая идет за первыми двумя-тремя позициями.

Именно это и дает новые возможности Слуцкому. Голландское первенство очень податливое и нестабильное. Там в разные годы могут выстрелить совершенно разные команды. И если положение титанов "Аякса" и ПСВ более-менее незыблемое, то остальные чередуют взлеты и провалы. Поэтому диапазон возможных позиций для Слуцкого будет велик: от зоны плей-офф в Лиге Европы, которая простирается до седьмого места до позиции в середине таблицы. Руководство и фанаты будут довольны в любом случае, если, конечно, Слуцкий не умудрится завести "Витесс" в зону вылета.

Давление со стороны боссов и публики будет значительно меньшим, чем, например, в "Халл Сити", куда Слуцкий попал в уже наэлектризованную обстановку, ведь у фанатов "тигров" с руководством конфликт длится несколько лет», — отмечает Soccer.ru.

Не слабее местных специалистов



Слуцкий может бороться за лидерство в чемпионате уже с первого сезона в «Витессе». Такое мнение в интервью «Спорт-Экспрессу» выразил бывший владелец «Витесса» Мераб Жордания.

Мераб Жордания экс-владелец «Витесса» Мне кажется, приглашение Слуцкого – это шаг к возвращению былых амбиций. Не удивлюсь, если уже в следующем сезоне клуб будет бороться за первые места. Слуцкий хорошо знаком с Абрамиовичем? Это не главная причина такого выбора «Витесса». Важнее квалификация Слуцкого. Он как минимум не слабее тех, кто работает в Голландии сейчас. Появился ли Слуцкий в «Витессе» по совету Абрамовича? Думаю, вы не станете спорить, что Роман – один из тех, кто хорошо разбирается в футболе. Так почему же тогда не последовать его совету? Поэтому не исключаю.

Абрамович готовит Слуцкого к «Челси»

«Клуб получает опытного тренера, Слуцкий получает работу и новый опыт, а что получает Абрамович? Зачем он пристраивает экс-армейца сначала в "Халл", а затем в "Витесс"?

Рискнем предположить, что Абрамович готовит российского специалиста для "Челси". На смену Антонио Конте? Вряд ли. Конте наверняка покинет Лондон уже летом. А вот на более длинной дистанции это вполне реально.

Понятно, что в качестве первого кандидата в "Челси" всегда будет топовый специалист уровня Анчелотти, выигравший еврокубок или золото в чемпионатах большой пятерки, однако подхватить выпавшее по ходу сезона у более именитого специалиста знамя Слуцкому вполне по силам. А там, глядишь, и увольнять не придется, если у него станет получаться.

Только для начала ему надо показать результат в Европе. В "Халле" не получилось, но на то было немало объективных причин. "Витесс" — это уже совсем другой уровень, и теперь в случае краха оправдания уже не будет. Зато теперь у Слуцкого впервые появилась по-настоящему хорошая возможность проявить себя в крепком, пусть и небольшом, европейском клубе. И даже отдаленные пока еще перспективы возглавить самый что ни на есть настоящий европейский топ-клуб. И вновь подтвердить статус российского первопроходца», — пишет автор «Советского спорта» Артем Зибрак.

Получится ли у Слуцкого после неудачи в «Халле»?

Обозреватель «Чемпионата» Галина Козлова приводит текст нидерландского издания VI о Слуцком:

«Учитывая успех в России, продолжение карьеры за рубежом было более чем логичным для Слуцкого. Но первое приключение в "Халле" обернулось провалом. Специалист был выставлен на улицу в начале декабря. В Чемпионшипе Слуцкий пытался применить свой российский рецепт успеха. В схеме 4-2-3-1 Фрейзер Кэмпбелл был оттянутым форвардом в связке с Абелем Эрнандесом, как когда-то Вангер Лав играл в связке с Сейду Думбия. Но проблема в том, что по ходу сезона Эрнандес получил травму. В итоге тренеру пришлось играть по схеме 3-4-3, в стиле Антонио Конте. Тактика, которую, возможно, он скопировал у итальянца во время стажировки в "Челси". Тем не менее, стабильности Конте в "Халле" Слуцкого мы так и не увидели.

Всё это делает назначение Слуцкого в "Витесс" ещё более интересным. Российская чемпионская формула, похоже, не работает в английских реалиях. Посмотрим, получится ли её внедрить в Эредивизии».

Хорошая школа

Экс-игрок «Витесса» Евгений Левченко в интервью «Чемпионату» оценил перспективы Леонида Слуцкого в Нидерландах.

Евгений Левченко экс-игрок «Витесса» Слуцкий — трудоголик. Волнует, насколько быстро Слуцкий сможет перестроиться тактически. В Голландии надо сразу и полностью погрузиться в работу. Только так можно выжить в этом чемпионате. Для него это будет хорошая школа. Здесь можно победить при плохой игре, и тебя смешают с грязью. А могут начать носить на руках при проигрыше, если ты играл красиво. Важно найти тот баланс, который был у «Витесса» при Боше.

Бюджетный состав и россиянин

«Общая стоимость игроков основы "Витесса" составляет 27,3 миллиона евро. Для сравнения: Состав ЦСКА, где долгое время работал Слуцкий, оценивается в 101,68 миллиона, а "Халла" – 65,3 миллиона. В "Витессе" есть и российский футболист – защитник Вячеслав Караваев, хорошо известный Слуцкому по ЦСКА. За голландскую команду экс-армеец на данный момент провел четыре матча», — сообщает автор «Спорт-Экпресса» Илья Андреев.