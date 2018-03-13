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    Селюк: Манчини хотел пригласить Яя Туре в «Зенит», но в клубе не дали

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    Яя Туре
    На фото:Яя Туре
    Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини хотел пригласить полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре в клуб из Санкт-Петербурга.

    «Роберто Манчини хотел пригласить в "Зенит" Яя Туре, но в клубе не дали. Видимо, посчитали, что Нобоа лучше.

    До него Спаллетти лично мне звонил и точно так же говорил, что хотел, чтобы в команду пришел Туре. А "Зениту" сейчас просто необходим системообразующий игрок.

    Вот недавно он выходил в Лиге чемпионов против "Базеля". Тот матч ничего не значил, и в составе было много молодёжи.

    При этом за игру Туре сделал 120 передач. Потому играли по принципу "если не знаешь, что делать, отдай Яя", и он уже организует атаку.

    Такой игрок, как он, выкладывал бы передачи Кокорину, Дриусси, Заболотному и остальным так, что они бы забили намного больше. И капитализация команды увеличилась бы.

    Не взяли, потому что он темнокожий? Не думаю. Были ведь уже и Витсель, и Халк, и другие. С этой темой надо уже заканчивать.

    Туре – футболист высочайшего калибра, который выиграл в жизни всё что только возможно. Можно спросить у того же Ивановича, играл ли в России футболист подобного уровня.

    Таких мастеров здесь никогда не было, нет и вряд ли будут», — цитирует Селюка «Советский спорт».

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