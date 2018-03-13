Рейна может заменить Доннарумму в «Милане»

Голкипер «Наполи»в конце сезона присоединится к «Милану», сообщает Corriere dello Sport.

Накануне испанский страж ворот успешно прошел медицинское обследование в расположении «россонери».

Скорее всего, Рейна не переходил бы в «Милан», если бы не понимал, что ему будет отведена роль основного вратаря.

В связи с этим появились новости о том, что летом команду покинет Джанлуиджи Доннарумма, который так и не смог наладить отношения с руководством «россонери».

«Милан» ждет, когда агент Мино Райола даст им знать о предложении другого клуба – за трансфер Доннаруммы они намерены потребовать минимум 60 миллионов евро.