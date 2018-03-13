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    «Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: онлайн-трансляция начнется в 22:45

    Манчестер Юнайтед — Севилья (13.03.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Манчестер Юнайтед Севилья
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    •  Манчестер Юнайтед — Севилья22:45
    В 22:45 в 1/8 финала Лиги чемпионов начнётся матч «Манчестер Юнайтед» — «Севилья».

    Последний матч между собой: «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Севилья»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Манчестер Юнайтед» — «Севилья». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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