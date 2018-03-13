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    Два форварда «Атлетико» не сыграют против «Локомотива»

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    Диего Коста
    На фото:Диего Коста
    Нападающие Диего Коста и Кевин Гамейро пропустят ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Локомотива».

    Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, форварды не вошли в заявку команды на ответную встречу.

    Оба футболиста получили повреждения в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (3:0). По данным испанских СМИ, у Косты диагностировали ушиб лодыжки, а у Гамейро — травму приводящей мышцы бедра.

    В то же время в заявку «Атлетико» на игру вошел голкипер Ян Облак, который из-за травмы пропускал первый матч.

    Напомним, в первом матче «Атлетико» разгромил «Локомотив» со счетом 3:0. Ответный поединок состоится в Москве 15 марта.

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