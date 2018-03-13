Игнатьев: Чемпионат России у «Локомотива» в приоритете

Защитник «Локомотива»поделился мнением о противостоянии с «Атлетико» в Лиге Европы. В первой игре «красно-зеленые» проиграли 0:3.

«В начале игры мы очень старались сохранить наши ворота в неприкосновенности. Но чем больше проходило времени, тем активнее становился "Атлетико" в атаке. Потом мы неудачно начали второй тайм, пропустили быстрый гол. К сожалению, не удалось показать нашу лучшую игру.

"Атлетико" просто объективно был лучше, поэтому победил. В этот раз так сложилось, что мы проиграли, но нам противостоял очень сильный оппонент. Не зря они занимают второе место в клубном рейтинге УЕФА. Думаю, это наш самый сильный соперник в этом сезоне.

С такими сильными командами редко приходилось играть. Помню, участвовал в матче против "Валенсии" в Лиге Европы, когда выступал в составе "Кубани". Но "Атлетико", безусловно, стоит особняком.

У нас впереди ответная игра с "Атлетико", и ее нужно провести достойно. Понятно, что чемпионат страны у нас сейчас в приоритете, и нужно сделать акцент на нем. У нас хорошие шансы в чемпионской гонке, и нам нельзя растерять преимущество», — приводят слова Игнатьева «Известия».