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    Фабрегас надеется сыграть на ЧМ-2018

    Сборная Испании Футбол Испании Челси Футбол Англии Чемпионат мира по футболу-2018
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    Сеск Фабрегас
    На фото:Сеск Фабрегас
    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассчитывает получить вызов в сборную Испании и сыграть на чемпионате мира.

    «Я не из тех, кто будет сдаваться. У меня есть небольшая надежда на то, что меня возьмут на чемпионат мира, хотя я понимаю, что легко не будет. Я уже долгое время не получал никаких вызовов.

    Сейчас я сосредоточен на выступлении за "Челси". Возможно, не будет странно пригласить того, кто впервые сыграл за команду много лет назад. Очевидно, что тренеры знают обо мне. Было бы здорово попасть в состав.

    Я сосредоточен на играх за клуб, потому что нельзя вызываться в сборную, если ты действуешь неправильно за команду. Если меня позовут, это будет идеально, если нет — я буду болеть за сборную дома», — цитирует Фабрегаса Goal.com.

    Фабрегас дебютировал за сборную Испании в 2006 году и провел в ее составе 110 матчей, в которых забил 15 голов.

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