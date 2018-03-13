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    «Боруссия» продлила контракт с защитником

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    Лукаш Пищек
    На фото:Лукаш Пищек
    Польский защитник Лукаш Пищек продлил контракт с дортмундской «Боруссией».

    Об этом сообщает официальный сайт «Боруссии».

    Отмечается, что новое соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2020 года.

    «Хотя я не уроженец Дортмунда, но этот клуб и его фанаты стали очень дороги для меня на протяжении этих лет. Поэтому я чувствую себя настоящим жителем Дортмунда. У меня никогда не возникало желания покинуть клуб. Я хотел бы закончить карьеру в Дортмунде и с нетерпением жду еще больше эмоциональных моментов в "черно-желтой" футболке», — сказал Пищек.

    Напомним, 32-летний польский защитник перешел в «Боруссию» из «Герты» летом 2010 года. С дортмундским клубом он дважды выиграл чемпионат Германии, а также два раза становился чемпионом страны. Кроме того, в 2013 году Пищек в составе «Боруссии» играл в финале Лиги чемпионов.

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