«Боруссия» продлила контракт с защитником

Польский защитникпродлил контракт с дортмундской

Об этом сообщает официальный сайт «Боруссии».

Отмечается, что новое соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2020 года.

«Хотя я не уроженец Дортмунда, но этот клуб и его фанаты стали очень дороги для меня на протяжении этих лет. Поэтому я чувствую себя настоящим жителем Дортмунда. У меня никогда не возникало желания покинуть клуб. Я хотел бы закончить карьеру в Дортмунде и с нетерпением жду еще больше эмоциональных моментов в "черно-желтой" футболке», — сказал Пищек.

Напомним, 32-летний польский защитник перешел в «Боруссию» из «Герты» летом 2010 года. С дортмундским клубом он дважды выиграл чемпионат Германии, а также два раза становился чемпионом страны. Кроме того, в 2013 году Пищек в составе «Боруссии» играл в финале Лиги чемпионов.