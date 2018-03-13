Акинфеев не задумывается о тренерской карьере

Вратарь ЦСКАрассказал о планах на будущее, а также подчеркнул, что никогда не отказывался от перехода в другой клуб, поскольку не получал предложений.

«Я никогда не отказывался от предложений. Просто их я никогда не видел. Говорить о том, что я отказывался или по каким-то причинам не перешел в какой-то другой клуб, то это глупо и неправильно. Никаких предложений для себя я не видел.

Через пять лет я хотел бы еще играть и видеть себя в воротах, но насколько это будет уместно и правильно, покажет только время. Пока наперед я не загадываю.

О тренерской карьере я никогда не думаю. Когда ты действующий футболист, то ты должен заниматься своей работой на данный момент. Касаемо тренерской работы, я всегда говорил, что, наверно, нет. Но здесь я зарекаться не буду, поэтому всему свое время», — сказал Акинфеев в интервью РФС ТВ.