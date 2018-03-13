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    Акинфеев не задумывается о тренерской карьере

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    Игорь Акинфеев
    На фото:Игорь Акинфеев
    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о планах на будущее, а также подчеркнул, что никогда не отказывался от перехода в другой клуб, поскольку не получал предложений.

    «Я никогда не отказывался от предложений. Просто их я никогда не видел. Говорить о том, что я отказывался или по каким-то причинам не перешел в какой-то другой клуб, то это глупо и неправильно. Никаких предложений для себя я не видел.

    Через пять лет я хотел бы еще играть и видеть себя в воротах, но насколько это будет уместно и правильно, покажет только время. Пока наперед я не загадываю.

    О тренерской карьере я никогда не думаю. Когда ты действующий футболист, то ты должен заниматься своей работой на данный момент. Касаемо тренерской работы, я всегда говорил, что, наверно, нет. Но здесь я зарекаться не буду, поэтому всему свое время», — сказал Акинфеев в интервью РФС ТВ.

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