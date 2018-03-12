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    «Вердер» — «Кёльн»: онлайн-трансляция начнется в 22:30

    Вердер — Кёльн: смотреть онлайн, прямая трансляция (12.03.2018)

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    •  Вердер — Кёльн22:30
    В 22:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч «Вердер» — «Кёльн».

    Последний матч между собой: «Кёльн» — «Вердер» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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    «Музыканты» будут бить «козлов»«Вердер» — «Кельн». Прогноз и ставки на матч 26-го тура чемпионата Германии по футболу 12 марта
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