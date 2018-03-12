Тарханов: «Урал» подвела реализация

Главный тренердал комментарий после поражени в матче 22-го тура РФПЛ (0:2).

«Мы начали хорошо, создали момент, могли забить. Потом провал, нам забили. У них хороший отбор в центре и хорошая контратака, мы предупреждали игроков — это первый момент. У них хорошая группа атаки, потеря мяча — они разыграли хорошо и забили. Второй момент — это пенальти. Потом выровняли игру.

Во втором тайме владели преимуществом, но реализация подвела. Было много фланговых передач, но там Кверквелия и Чорлука все снимали. Были моменты у Эль-Кабира и Чантурии, но упустили», — сказал Тарханов после игры, передает «Спорт-Экспресс».

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