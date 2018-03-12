Слуцкий подписал контракт с «Витессом»

Бывший главный тренери сборнойподписал контракт с голландским. Как пишет официальный сайт клуба, соглашение рассчитано на два года и вступает в силу со следующего сезона.

«Леонид известен своей тактической изобретательностью, вниманием к деталям и четкими мыслями по поводу стиля игры. Его приезд — возможность для „Витесса“. Я рад, что мы можем связать человека с такими качествами с нашим клубом. У него большой международный опыт, в том числе в качестве тренера сборной. В нашем поиске подходящей кандидатуры на пост нового главного тренера качество всегда было важнее, чем национальность», — сказал технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум.

Последним местом работы Слуцкого был клуб второго по силе английского дивизиона «Халл Сити», который он возглавлял с июня по декабрь 2017 года.

На этом посту 46-летний россиянин сменит Хенка Фрейзера, который покинет команду по окончании текущего сезона.

«Витесс» после 27 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.