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    Слуцкий подписал контракт с «Витессом»

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    Леонид Слуцкий
    На фото:Леонид Слуцкий
    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом». Как пишет официальный сайт клуба, соглашение рассчитано на два года и вступает в силу со следующего сезона.

    «Леонид известен своей тактической изобретательностью, вниманием к деталям и четкими мыслями по поводу стиля игры. Его приезд — возможность для „Витесса“. Я рад, что мы можем связать человека с такими качествами с нашим клубом. У него большой международный опыт, в том числе в качестве тренера сборной. В нашем поиске подходящей кандидатуры на пост нового главного тренера качество всегда было важнее, чем национальность», — сказал технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум.

    Последним местом работы Слуцкого был клуб второго по силе английского дивизиона «Халл Сити», который он возглавлял с июня по декабрь 2017 года.

    На этом посту 46-летний россиянин сменит Хенка Фрейзера, который покинет команду по окончании текущего сезона.

    «Витесс» после 27 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

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