Слуцкий подписал контракт с «Витессом»

«Леонид известен своей тактической изобретательностью, вниманием к деталям и четкими мыслями по поводу стиля игры. Его приезд — возможность для „Витесса“. Я рад, что мы можем связать человека с такими качествами с нашим клубом. У него большой международный опыт, в том числе в качестве тренера сборной. В нашем поиске подходящей кандидатуры на пост нового главного тренера качество всегда было важнее, чем национальность», — сказал технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум.
Последним местом работы Слуцкого был клуб второго по силе английского дивизиона «Халл Сити», который он возглавлял с июня по декабрь 2017 года.
На этом посту 46-летний россиянин сменит Хенка Фрейзера, который покинет команду по окончании текущего сезона.
«Витесс» после 27 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.