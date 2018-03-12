Объявлен состав российской «молодежки» на отборочные матчи ЧЕ-2019

Российская молодежка соберется вместе 19 марта в Новогорске, а на следующий день вылетит в Македонию, где продолжит подготовку к предстоящим играм.
В окончательный список вошли 23 игрока.
Вратари: Александр Максименко («Спартак» Москва), Александр Мелихов («Томь» Томск), Игорь Обухов («Арсенал» Тула).
Защитники: Александр Довбня («Пафос» Кипр), Никита Калугин («Динамо» Москва), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все — «Спартак» Москва), Михаил Лысов («Локомотив» Москва), Джамалдин Ходжаниязов («Динамо-СПб» Санкт-Петербург), Никита Чернов («Урал» Екатеринбург).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Владислав Пантелеев (оба — «Спартак» Москва), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба — «Ростов» Ростов-на-Дону), Илья Жигулев, Александр Макаров (оба — «Тосно» Ленинградская область), Константин Кучаев (ЦСКА Москва), Олег Ланин («Крылья Советов» Самара), Иван Обляков («Уфа»), Роман Тугарев («Локомотив» Москва).
Нападающие: Александр Соболев («Крылья Советов» Самара), Георгий Мелкадзе («Тосно» Ленинградская область).
С Македонией россияне сыграют в Скопье 23 марта, с Гибралтаром — 27 марта также на выезде.
Напомним, что российская команда после пяти матчей занимает второе место в группе 7, имея в активе 10 очков и уступая 5 очков лидирующей сборной Сербии.