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    Объявлен состав российской «молодежки» на отборочные матчи ЧЕ-2019

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    Сборная России
    На фото:Сборная России
    Тренерский штаб молодежной сборной России (игроки не старше 21 года) во главе с Евгением Бушмановым объявил состав на отборочные матчи чемпионата Европы-2019 против сборных Македонии и Гибралтара, сообщается на сайте РФС.

    Российская молодежка соберется вместе 19 марта в Новогорске, а на следующий день вылетит в Македонию, где продолжит подготовку к предстоящим играм.

    В окончательный список вошли 23 игрока.

    Вратари: Александр Максименко («Спартак» Москва), Александр Мелихов («Томь» Томск), Игорь Обухов («Арсенал» Тула).

    Защитники: Александр Довбня («Пафос» Кипр), Никита Калугин («Динамо» Москва), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все — «Спартак» Москва), Михаил Лысов («Локомотив» Москва), Джамалдин Ходжаниязов («Динамо-СПб» Санкт-Петербург), Никита Чернов («Урал» Екатеринбург).

    Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Владислав Пантелеев (оба — «Спартак» Москва), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба — «Ростов» Ростов-на-Дону), Илья Жигулев, Александр Макаров (оба — «Тосно» Ленинградская область), Константин Кучаев (ЦСКА Москва), Олег Ланин («Крылья Советов» Самара), Иван Обляков («Уфа»), Роман Тугарев («Локомотив» Москва).

    Нападающие: Александр Соболев («Крылья Советов» Самара), Георгий Мелкадзе («Тосно» Ленинградская область).

    С Македонией россияне сыграют в Скопье 23 марта, с Гибралтаром — 27 марта также на выезде.

    Напомним, что российская команда после пяти матчей занимает второе место в группе 7, имея в активе 10 очков и уступая 5 очков лидирующей сборной Сербии.

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