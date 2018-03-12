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    Моуринью нужно спешить с настоящими успехами «МЮ»

    Все идет по плану сеу Жозе?

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    Моуринью проводит второй сезон у руля «Юнайтед»
    Моуринью проводит второй сезон у руля «Юнайтед»
    AS
    Все ближе к завершению второй год работы Жозе Моуринью с «Манчестер Юнайтед». Анализируем промежуточные результаты, а также пытаемся понять будущее тренера на «Олд Траффорд».

    Что удалось

    Под руководством Жозе Моуринью «Манчестер Юнайтед» еще ближе подобрался к возвращению на былые позиции, когда в эпоху работы сэра Алекса Фергюсона клуб доминировал в английской Премьер-лиге, и даже когда команде не удавалось становиться чемпионом, она последнего тура боролась за титул. Именно в этом сезоне манкунианцы впервые после ухода на пенсию великого шотландского менеджера (а это пять лет) идет на втором месте в АПЛ в конце ее розыгрыша, и с учетом отрыва в пять очков от ближайшего преследователя, а также, в целом, хорошего календаря в последние восемь туров, скорее всего и займет в итоге эту позицию. Это, безусловно, заслуга португальского тренера, который возвращает в коллектив менталитет победителей и связанный с этим стабильный прогресс, не говоря уже о большем, в сравнении с Дэвидом Мойесом и Луи ван Галом количеством трофеев.

    Моуринью не считает «Манчестер Юнайтед» одной из лучших команд ЛЧ Главный тренер «МЮ» прокомментировал предстоящую встречу с «Севильей» в Лиге чемпионов Кроме того, «Особенный» сделал «Красных Дьяволов» не только более успешными с точки зрения результата, но и более содержательными в своей игре. Можно спорить о том, насколько футбол от нынешнего менеджера «МЮ» может привлекать болельщиков, но глупо не соглашаться с тем, что его коллектив точно знает, как выигрывать: его атакующие действия осмыслены, а оборона отлично организована и дисциплинирована, в отличие от безыдейности, царившей при двух своих предшественниках. В конце концов, у «Юнайтед» четвертая лучшая атака АПЛ — клуб забил больше голов, чем «Арсенал» и «Челси», и только на один мяч меньше «Тоттенхэма», однако ни одну из этих команд язык не поворачивается назвать «автобусом», как недоброжелатели иногда называют красную команду Манчестера.

    Самое главное в стратегическом плане — перестройка манкунианцев ближе к своему завершению, нежели застыла где-то посредине пути, поскольку черты готового коллектива уже видны, и впереди необходимы только точечные изменения в составе. Что примечательно, строительными материалами в ней служат не только дорогостоящие новички, но и собственные воспитанники вроде Маркуса Рашфорда, Джесси Лингарда и Скотта Мактоминая, хотя перед приходом Моуринью клуб предупреждали, что новый менеджер якобы похоронит всю талантливую молодежь. При этом свежий поединок против «Ливерпуля» дал понять, что эти проспекты становятся все более определяющими для команды, которая, к слову, как раз в этой игре приблизилась к оптимальному балансу между надежной обороной и эффективной атакой.

    Что не удалось

    Тем не менее, в работе нового рулевого «Дьяволов» не все так радужно, из-за чего можно говорить о некоторых его промежуточных неудачах на своем посту — в конце концов, еще в ноябре стало понятно, что побороться за титул ему и подопечным уже не получится. В первую очередь (и это обсуждается постоянно) речь идет о нестабильности в атаке, где не так уж редко его подопечные выглядят неубедительно. Особенно актуально говорить о данном недостатке в поединках против равных себе соперников, когда коллектив слишком сильно закрывается, из-за чего не может достаточно раскрепоститься в атаке, опасаясь получить разящий контрвыпад. Вместе с тем, хотя у «Юнайтед» еще неделю назад была лучшая оборона в лиге, а сейчас она стала второй по надежности, защитники команды грешат ошибками, но им на помощь часто успешно приходит вратарь Давид Де Хеа, из-за которого команда пропускала бы куда больше.

    Не удивительно, что в такой ситуации атакующие исполнители периодически не демонстрируют своих сильных качеств, ведь им тяжело проявить себя, когда чаще обычного приходится отбирать и реже обычного получается действовать первым номером. Как следствие, возникает парадокс, что в поединках против соперников хуже классом реализация голевых моментов порой оставляет желать лучшего, ведь чем реже создаются моменты, тем больше ответственности при их завершении появляется, не говоря уже о том, что особая требовательность Моуринью и его склонность усаживать игрока в запас за один невзрачный матч, также создает пагубное давление.

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» благодаря дублю Рашфорда «Красные дьяволы» оторвались от мерсисайдцев на пять очков Заложником такой ситуации, в частности, стал Поль Погба, ведь он привык действовать в командах, которые больше заточены на атаку, чем оборону, и его слабость в оборонительной игре создает проблемы команде. Француз проявляется свои лучшие качества, когда его коллектив чаще с мячом и быстро его отвоевывает, благодаря чему он получается возможность проявить присущий ему динамизм и креатив. Другое дело, что пока он демонстрирует особого рвения адаптироваться к требованиям менеджера, за что даже рискует потерять место в основе.

    Что будет в будущем?

    И все же, если говорить о ситуации с Погба, то сыгранный в минувшие выходные матч против «Ливерпуля» должен убедить полузащитника, что требования Моуринью — это не только свойство его тренерского мировоззрения, но и то, что действительно помогает выигрывать матчи. На примере Мактоминая он мог убедиться, насколько умело и эффективно играет команда, если другой центрхав более дисциплинированно помогает Неманье Матичу в отборе. Посему если француз всерьез хочет остаться одним из лидеров «Юнайтед», ему придется много работать над аспектом игры без мяча.

    «МЮ» создал противоядие блестящей атаке «Ливерпуля» Реакция прессы на матч «МЮ» — «Ливерпуль» В целом, будущее «МЮ» (по крайней мере, следующий сезон) будет зависеть от двух ключевых факторов. Первый — это то, насколько футболисты и дальше будут верить Моуринью в его методах работы: если команда будет так же успешна в больших дуэлях, как в недавних матчах против «Челси» и тех же мерсисайдцев, удержит второе место, а также, как бонус, выиграет хотя бы Кубок Англии в этом сезоне, то проект португальца будет двигаться вперед. Второй — это то, насколько удачной будет летняя трансферная кампания, в ходе которой «Дьяволы» должны подписать нужных им исполнителей для завершения перестройки: если в атаке новички уже не требуются, то, по крайней мере, в оборону и центр полузащиты (в межсезонье, скорее всего, уйдет Маруан Феллаини и точно завершит карьеру Майкл Каррик) — явно понадобятся.

    Что важно помнить «Особенному» — он не сможет оправдываться за неудачные результаты хорошей игрой, покуда последняя далеко не всем нравится — в противном случае руководство клуба и болельщики готовы были бы ждать побед. Только победы будут индульгенцией португальскому специалисту, если его подопечные по-прежнему не будут приносить достаточно зрелища, и здесь ему как можно скорее нужно проявить все свои таланты по достижению настоящего успеха.

    Прагматичность помешает Моуриньо«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу 10-го марта
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