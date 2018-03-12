Мещеряков: Газон в Екатеринбурге нельзя назвать футбольным полем

Председатель совета директоровраскритиковал газон стадиона «СКБ-Банк Арена», на котором москвичи провели матч 22-го тура РФПЛ против

«Есть очень большие вопросы к полю. Совет директоров уже дал определенное указание соответственным службам поднять все документы, каким образом газон в таком состоянии был допущен к матчу.

За два дня, естественно, никакой травы не выросло. Есть фотографии, видео, на которых наглядно видно, в каком состоянии газон. Это нельзя назвать футбольным полем. К матчу допускается лишь то поле, густота травяного покрова на котором составляет не меньше 70%. Мне очень интересно, кто и на каких основаниях разрешил играть на этом поле. С этим будет очень занимательно разбираться», — приводит слова Мещерякова «Чемпионат».

«Почему мы так поднимаем этот вопрос? Погода не плюсовая — это раз. Травы нет — это два. Шанс получить травму возрастает. Это прямой ущерб для команды, в том числе материальный. Не говоря уже о том, что качество футбола оставляет желать лучшего. Будем разбираться, чтобы такая ситуация не повторялась, потому что это неуважение к игрокам, зрителям и к футболу в целом», — также отметил председатель совета директоров «Локомотива».

Семин: Показали неплохой футбол в тяжелейших условиях

Напомним, «Локомотив» одержал в Екатеринбурге победу со счетом 2:0.