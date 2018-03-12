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    Гамула не понимает, чем Заболотный лучше Дзюбы

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    Игорь Гамула
    На фото:Игорь Гамула
    Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал игру «Зенита» в матче с «желто-синими» в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги.

    «По самоотдаче у "Зенита" точно никто упреков не заслужил. Все бегали, старались, но… Блеска, которого ждут от "Зенита", я не увидел. Не было его и в предыдущих матчах. Исключение – ответная игра с "Селтиком".

    Удивился, что вместо травмированного Мамманы вышел Заболотный. Казалось, не самый очевидный ход. Но вскоре разобрался. "Зенит" продолжил игру в пять защитников. На флангах расположились Смольников с Жирковым, а в центре к Мевле и Ивановичу присоединился Краневиттер. Теперь знаем, что он универсал.

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    Я не понимаю, чем Заболотный лучше Дзюбы. Сегодня еще раз убедился – нападающие они одноплановые. Дзюба техничнее, опытнее. Главный козырь Заболотного – возраст. Наверное, руководители клуба решили, что в атаке нужен форвард помоложе», — сказал Гамула в интервью «Спорт-Экспрессу».

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