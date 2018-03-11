Уилшир стал трансферной целью «Милана»

Полузащитникпопал в сферу интересов

Как сообщает express.co.uk, «россонери» попытаются заполучить английского полузащитника в летнее межсезонье.

Летом Уилшир станет свободным агентом, так как отказался подписывать новое соглашение с «Арсеналом» на условиях понижения зарплаты на 25%.

«Арсенал» все еще надеется сохранить игрока, однако уже сейчас полузащитник может подписать предварительное соглашение с другим клубом.

Отмечается, что, кроме «Милана», на игрока в Италии также претендуют «Ювентус» и «Сампдория».

«Милан» интересуется бывшим игроком «Рубина»



В текущем сезоне 26-летний Уилшир провел 31 матч, в которых забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.