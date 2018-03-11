ЦСКА вернулся в тройку, но есть вопросы к обороне

ЦСКА устроил веселье

«Хотели веселья? Получите. За первую половину игры в Грозном соперники на двоих создали больше моментов, чем, наверное, их было за восемь предыдущих армейских таймов в официальных матчах 2018-го. Много было сказано о кадровых проблемах в обороне обеих команд. Нет ничего зазорного в том, чтобы давить на болевые точки противника, и совсем неудивительно, что сегодня мы увидели матч, когда в атаке ЦСКА выглядел гораздо сильнее, чем в обороне. Начали в четыре защитника, зато с Понтусом Вернблумом впереди. Между прочим, при наличии Витиньо и Ахмеда Мусы.

Такая игра вполне могла завершиться со счетом 3:6, например. О моментах хозяев чуть ниже, но сколько же голевых возможностей создали сегодня армейцы! Ахмед Муса сегодня отыграл полезно для команды, только вот снова не забил. Хотя очень этого хотел, и моменты у него были замечательные. Что ж, первый гол Мусы после возвращения вновь откладывается.

У футболистов ЦСКА регулярно проходили хорошие комбинации. Очень симпатичным вышел первый гол. Отметим действия Витиньо и Понтуса Вернблума, а также точный удар Александра Головина в дальний угол. 21-летний полузащитник, на мой скромный взгляд, вновь был лучшим среди полевых игроков ЦСКА, и забитый им мяч – очень хороший знак. Быстрый гол серьезно повлиял на дальнейший ход матча», — радуется атакующей игре ЦСКА автор «Бобсоккер» Максим Квятковский.

Минус три очка и три защитника

«Мы уже настолько привыкли к новостям о травмах "армейских" бойцов, что воспринимаем их как печальную, но обыденность. Так вот, "Ахмат" перед матчем столкнулся с не меньшими, а возможно, даже большими кадровыми проблемами, чем соперник. ЦСКА и с отсутствием Васина кое-как свыкся, и без своего супер Марио уже тоже играл. Галактионов же одновременно лишился сразу трёх опытных стопперов – Семёнова, Родолфо и Анхеля. Один лишнюю жёлтую огрёб в Туле, второй – сразу красную. Третий банально травмировался. Итого в распоряжении тренера осталось три номинальных защитника, и все трое же отправились на поле. Возникшую вакансию в центре обороны занял опорник Швец.

Бесследно для "Ахмата" вынужденные перестановки не прошли. То, что середина поля просела – ещё полбеды. Хуже, что в обороне заполыхали пожары. Когда быстроногие "армейцы" втроём-вчетвером наскакивали на защитников в зелёном, те начинали нервничать, суетиться и, как результат, ошибаться. Взаимопонимания и сыгранности на стратегически важном участке Швецу с Плиевым остро недоставало – за неделю тренировок его не наработаешь. Первый гол ЦСКА в полной мере высветил проблемы хозяев в тылу. Третий – только подтвердил…», — отмечает главную проблему грозненцев автор «Чемпионата» Олег Лысенко.

Нужны видеоповторы

«Качельная игра пошла. Исмаэл и Витиньо лупили издали, Митришев с Мусой стреляли с близкого расстояния. Сложилось ощущение, будто забыли о проблемах в обороне команды и сконцентрировались исключительно на паутине созидательных действий. Интересный футбол с обилием ярких моментов, а учитывая не самое высокое количество брака – что могло быть лучше? А какой момент пришел с углового на 27-й минуте! Плиев на ближней штанге перевел мяч в перекладину, затем Роши проткнул его в ворота, но Акинфеев то ли с ленточки, то ли уже за ее пределами мяч вынес. Арбитр Сергей Иванов развел руки в стороны, не было здесь гола по версии рефери. Как бы не обошлось без скандала. И тут же четыре игрока "Ахмата" в следующей атаке оказались вне офсайда, но Роши поторопился и пробил во вратаря. Как бы не обошлось без скандала…

… И пока в растерянности находился стадион, пока грозненцы отказывались верить в происходящее, Витиньо идеально пробил почти с ленточки штрафной в дальний угол! В образцовой контратаке, сразу же после того, как дважды с убойных позиций из вратарской не забили хозяева. Что же это было? Невезение, отсутствие видеоповторов, магия футбольного бога? Да все вместе.

Но молодцы хозяева, не расклеились, и, по-прежнему, не выключались, не верили в фатальность счета, лучше всех смотрелся Иванов, какие Олег вырезал передачи! Раз за разом возили Набабкина справа, Кирилл позиционно проигрывал едва ли не всем, но не забивал Балай, не хватало ему каких-то сантиметров. Как и Митришеву. Как и Исмаэлу. Впереди в первой половине по моментам оказался "Ахмат" — штук шесть их было – но ЦСКА две из трех возможностей реализовал, потому ушел на перерыв в хорошем настроении», — сетует обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский.

ЦСКА нужно сделать выводы

«При обилии моментов у хозяев счет мог показаться им не совсем справедливым – об этом рассказал Исмаэл в перерыве: "Поле помешало нам. Мы хорошо играем, но нам не хватает последнего паса в игре. Пропустили два нелепых гола, и теперь нам надо лучше сыграть во втором тайме".

Лучше сыграть у "Ахмата" не получилось. Гончаренко усилил оборону, заменив Витинью на Алексея Березуцкого, голевые моменты у ворот Акинфеева возникать не перестали, но их количество заметно сократилось, зато гости отличились еще раз. Натхо подал, Игнашевич мягко кивнул головой, и дебютный мяч защитника армейцев в этом сезоне влетел в девятку. Хозяева не сдавались до конца, но армейцы после перерыва действовали увереннее и солиднее.

Результат добавит ЦСКА приятных эмоций перед поездкой в Лион, но команде необходимо сделать выводы из тех многочисленных опасных атак, которыми столь расточительно сегодня пользовался "Ахмат". Особенно, если подопечные Гончаренко настроены "не потерять бы в серебре".», — отмечает проблемы армейцев автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков.

Головин – главный хавбек сборной

«Молодой полузащитник странно отбирает мячи, мог наиграть на удаление против "Ахмата", разок сыграл слишком грубо. Но Александр уверенно смотрится даже в солидных матчах. В проигранных против "МЮ" поединках сыграл не очень хорошо, но как минимум в первой игре выделялся. Головин может брать игру на себя, мыслит, как молодой Семак. Алексей Миранчук или Кокорин по-своему хороши, Зобнин – очень настырный футболист.

Но если нужна центральная фигура на будущее для сборной, то это именно Головин. Александр сочетает в себе плюсы современных сильных центральных хавбеков. Подвижный, видно, что свой ресурс не выработал, а поскольку молодому человеку всего 21 год – понятно, вокруг кого будут выстраивать в ближайшем будущем сборную. Причем Головин может еще так прибавить, что не останется следа от нынешних грешков, выйдут на сцену плюсы, вроде молниеносной оценки эпизодов», — выделяет молодого игрока автор «Соккер.ру» Станислав Горин.