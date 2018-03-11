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    Директор «Витесса»: Рады, что Слуцкий выбрал наш клуб

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    Леонид Слуцкий
    На фото:Леонид Слуцкий
    Директор нидерландского «Витесса» Марк ван Хинтум рассказал, почему клуб решил начать сотрудничество с российским специалистом Леонидом Слуцким.

    Слова ван Хинтума приводит De Telegraaf.

    «Слуцкий — тренер с отличной карьерой. Он добивался успеха на высоком уровне. Вот почему мы выбрали его. Без наших связей получить столь большое имя было бы невозможно. У Слуцкого были предложения, он мог пойти куда угодно. Мы рады, что он выбрал наш клуб», — сказал ван Хинтум

    «Я не знаю, почему люди должны удивляться этому решению. Почему у нас всегда должен быть нидерландский тренер? Игроки также приходят из разных стран. Слуцкий был тренером сборной России и трижды выигрывал чемпионат с ЦСКА. К тому же он хорошо говорит по-английски и известен как отличный тактик. Недаром такой человек, как Дик Адвокат, позитивно отзывается о нем», — также отметил директор «Витесса».

    Напомним, ранее сообщалось о том, что «Витесс» и Слуцкий согласовали контракт.

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