Директор «Витесса»: Рады, что Слуцкий выбрал наш клуб

Директор нидерландскогорассказал, почему клуб решил начать сотрудничество с российским специалистом

Слова ван Хинтума приводит De Telegraaf.

«Слуцкий — тренер с отличной карьерой. Он добивался успеха на высоком уровне. Вот почему мы выбрали его. Без наших связей получить столь большое имя было бы невозможно. У Слуцкого были предложения, он мог пойти куда угодно. Мы рады, что он выбрал наш клуб», — сказал ван Хинтум

«Я не знаю, почему люди должны удивляться этому решению. Почему у нас всегда должен быть нидерландский тренер? Игроки также приходят из разных стран. Слуцкий был тренером сборной России и трижды выигрывал чемпионат с ЦСКА. К тому же он хорошо говорит по-английски и известен как отличный тактик. Недаром такой человек, как Дик Адвокат, позитивно отзывается о нем», — также отметил директор «Витесса».

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Витесс» и Слуцкий согласовали контракт.