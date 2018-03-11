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    Сигурдарсон: Мы знаем, как играть против «Зенита»

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    Бьорн Сигурдарсон
    На фото:Бьорн Сигурдарсон
    Нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон поделился мнением о предстоящем матче 22-го тура чемпионата России с «Зенитом».

    «Знаю, что они идут в таблице рядом с "Краснодаром". Это сильный клуб, матч обещает быть трудным. Но у нас было время, чтобы хорошо подготовиться.

    Теоретические занятия позволили узнать о "Зените" достаточно. Мы знаем, как играть против этой команды и будем стараться реализовать это на поле.

    Трудно сказать является ли "Зенит" самым популярным российским клубом в Европе, но если люди говорят о российском футболе, то речь заходит чаще всего именно о нем», — приводит слова Сигурдарсона клубная пресс-служба.

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