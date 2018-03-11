«Ростов» и «Зенит» объявили составы на матч 22-го тура РФПЛ

«Зенит» на стадионе в Ростове

Нападающий Александр Кокорин остался в запасе питерского клуба. Также отметим, что Андрей Лунев получил травму во время разминки и уступил место в старте Юрию Лодыгину .

«Ростов» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата России по футболу 11 марта

Наберет ли «Ростов» первые очки под руковоством Карпина?

Наберет ли «Ростов» первые очки под руковоством Карпина? «Ростов» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата России по футболу 11 марта

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