«Ростов» и «Зенит» объявили составы на матч 22-го тура РФПЛ

Нападающий Александр Кокорин остался в запасе питерского клуба. Также отметим, что Андрей Лунев получил травму во время разминки и уступил место в старте Юрию Лодыгину.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Сапета, Скопинцев, Ионов, Сигурдарсон
Запас: Абаев, Ермаков, Гулиев, Зуев, Шомуродов, Макеев, Байрамян, Дядюн, Чуперка, Плиев, Вебер
«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Мевля, Маммана, Смольников, Жирков, Оздоев, Кузяев, Краневиттер, Полоз, Дриусси
Запас: Бабурин, Набиуллин, Скроботов, Капленко, Ригони, Плетнев, Кокорин, Заболотный
Сигурдарсон: Мы знаем, как играть против «Зенита»
Матч «Ростов» — «Зенит» начнется в 14.00.