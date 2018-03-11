Оздоев: Странно, что в Ростове такой плохой газон

«У них был момент, и у нас. А так мы владели преимуществом весь матч. "Ростов" то и делал, что только мяч выбивал.
Тяжелое поле, даже очень тяжелое. Странно, что в Ростове такой газон – уже март, нет холодов, но это просто не футбольное поле.
Обидно, что не выиграли, не забили свой гол. Старались, теперь надо исправляться в следующих матчах.
Очень жаль, жаль потерять такого игрока, как Маманна. Еще не знаем, какой диагноз, но каждый игрок, вся команда, все болельщики поддерживают его. И будут поддерживать.
Да, потери всегда сказываются, но у нас есть хорошие качественные игроки, которые могут заменить любого.
Тренер решает, кто подает, я отношусь к этому нормально. Это не значит, что мне было оказано какое-то особое доверие – просто тренер решил, что я должен подавать с того фланга, и я выполнял свои обязанности», — приводит слова Оздоева пресс-служба «Зенита».