Оздоев: Странно, что в Ростове такой плохой газон

Полузащитник «Зенита»поделился впечатлениями после гостевого матча 22-го тура чемпионата России против(0:0).

«У них был момент, и у нас. А так мы владели преимуществом весь матч. "Ростов" то и делал, что только мяч выбивал.

Тяжелое поле, даже очень тяжелое. Странно, что в Ростове такой газон – уже март, нет холодов, но это просто не футбольное поле.

Обидно, что не выиграли, не забили свой гол. Старались, теперь надо исправляться в следующих матчах.

Очень жаль, жаль потерять такого игрока, как Маманна. Еще не знаем, какой диагноз, но каждый игрок, вся команда, все болельщики поддерживают его. И будут поддерживать.

Да, потери всегда сказываются, но у нас есть хорошие качественные игроки, которые могут заменить любого.

Тренер решает, кто подает, я отношусь к этому нормально. Это не значит, что мне было оказано какое-то особое доверие – просто тренер решил, что я должен подавать с того фланга, и я выполнял свои обязанности», — приводит слова Оздоева пресс-служба «Зенита».