ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Маскант: Кажется, что Слуцкий всегда пьян, хотя он не пьет

    РФПЛ Футбол России ЦСКА Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Роберт Маскант
    На фото:Роберт Маскант
    Нидерландский тренер Роберт Маскант, работавший в минском «Динамо», высказался о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост тренера «Витесса».

    «Я выступаю за работу местных тренеров в Нидерландах. Чемпионат и без того уже стал сильно хуже.

    Однако Слуцкий – очень хороший тренер. Я следил за его работой в России, где он добивался большого успеха.

    "Витесс" и Слуцкий согласовали контракт

    Если в следующем сезоне в "Витессе" будет восемь-девять россиян, это меня не удивит, но это стало бы позором для нидерландского футбола.

    Кажется, что Слуцкий всегда пьян, хотя он, видимо, не пьет ни капли алкоголя, что замечательно для россиянина. Ха-ха», – цитирует Масканта Voetbal International.

    Устоит ли защита ЦСКА в Грозном?«Ахмат» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата России по футболу 11 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Ничья в пользу «Спартака» и «Зенита»
  • Ничья «Динамо» и «Краснодара» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Два очка Дзюбы. Дикий матч в Уфе
  • Победа «Арсенала» над «Амкаром» — в обзоре СМИ
    •
  • 11/03
    • Директор «Витесса»: Рады, что Слуцкий выбрал наш клуб
  • 11/03
    • Мамману унесли с поля на носилках в матче против «Ростова»
  • 11/03
    • Техдиректор РФС Лексаков: О назначении Кержакова говорить пока рано
  • 11/03
    • Стали известны составы «Ахмата» и ЦСКА на матч 22-го тура РФПЛ
  • 10/03
    • «Тосно» уступил «Рубину»
  • 10/03
    • «Уфа» одержала победу над «Анжи»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Эрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения Гинера«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке Конфедераций
    Подробный разбор
  • «МЮ» создал противоядие блестящей атаке «Ливерпуля»
  • Реакция прессы на матч «МЮ» — «Ливерпуль»
    •
  • Ничья в пользу «Спартака» и «Зенита»
  • Ничья «Динамо» и «Краснодара» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Два очка Дзюбы. Дикий матч в Уфе
  • Победа «Арсенала» над «Амкаром» — в обзоре СМИ
    •
  • На грани катастрофы. «Зенит» «отскочил» в Германии
  • Обзор СМИ после поражения «Зенита» в выездном матче Лиги Европы против «Лейпцига»
    •
  • Березина стряслась не с «Лионом». ЦСКА проиграл в Москве
  • «Армейцы» не впечатлили в атаке
    •
  • «Атлетико» потренировался на «Локомотиве»
  • Реакция спортивных СМИ на разгром «Локомотива» в Мадриде
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Очередной последний шанс Венгера
  • Прогнозы и ставки на футбол 11 марта
  • 4,81
    •
  • «Спартак» одержит первую победу в РФПЛ в новом году
  • «Спартак» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки на матч 22-го тура российской Премьер-лиги 11-го марта
  • 4,20
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 16:26
    • «Эспаньол» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад»
  • 15:58
    • «Зенит» потерял очки в матче с «Ростовом»
  • 15:29
    • Стали известны составы «Ахмата» и ЦСКА на матч 22-го тура РФПЛ
  • 14:53
    • Техдиректор РФС Лексаков: О назначении Кержакова говорить пока рано
  • 14:41
    • Аршавин принес «Кайрату» победу в первом туре чемпионата Казахстана
  • 14:26
    • Мамману унесли с поля на носилках в матче против «Ростова»
  • 14:16
    • «Барселона» объявила о предстоящем трансфере Артура
  • 14:04
    • Уилшир стал трансферной целью «Милана»
  • 13:49
    • Экс-игрок «Зенита» возглавит юношескую сборную России
  • 13:46
    • Директор «Витесса»: Рады, что Слуцкий выбрал наш клуб
  • 13:29
    • Мбаппе: Освистывать нужно всю команду, а не тренера
  • 13:23
    • «Манчестер Сити» намерен приобрести полузащитника «Монако»
  • 13:13
    • «Ростов» и «Зенит» объявили составы на матч 22-го тура РФПЛ
  • 13:07
    • «Молодежка» ЦСКА разгромила «Ахмат»
  • 12:37
    • Симонян не видит ничего страшного в бойкоте Англией ЧМ-2018
  • 12:25
    • Сигурдарсон: Мы знаем, как играть против «Зенита»
  • 12:13
    • Иванов: Такого поля, как у «Урала», ни у кого нет, кроме «Зенита» и «Краснодара»
  • Прервет ли «Бетис» беспроигрышную серию «Алавеса» в Витории?
  • «Алавес» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 12 марта
    • 1,70Завтра в 23:00
  • 11:48
    • Подберезкин: Заменил бы себя после первого тайма матча с «Тосно»
  • Звездный путь. В Испании ждут возвращения Неймара
  • Форвард «Пари Сен-Жермен» может покинуть Францию
    • 11:12
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус