Маскант: Кажется, что Слуцкий всегда пьян, хотя он не пьет

Нидерландский тренер, работавший в минском «Динамо», высказался о возможном назначениина пост тренера «Витесса».

«Я выступаю за работу местных тренеров в Нидерландах. Чемпионат и без того уже стал сильно хуже.

Однако Слуцкий – очень хороший тренер. Я следил за его работой в России, где он добивался большого успеха.

"Витесс" и Слуцкий согласовали контракт

Если в следующем сезоне в "Витессе" будет восемь-девять россиян, это меня не удивит, но это стало бы позором для нидерландского футбола.

Кажется, что Слуцкий всегда пьян, хотя он, видимо, не пьет ни капли алкоголя, что замечательно для россиянина. Ха-ха», – цитирует Масканта Voetbal International.