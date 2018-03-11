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    «Лион» — «Кан»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Лион — Кан: смотреть онлайн, прямая трансляция (11.03.2018)

    Лига 1 Футбол Франции Лион Кан Календарь Лиги 1
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    •  Лион — Кан19:00
    В 19:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «Лион» — «Кан».

    Последний матч между собой: «Кан» — «Лион» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Кан»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Лион» — «Кан». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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