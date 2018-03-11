Техдиректор РФС Лексаков: О назначении Кержакова говорить пока рано

Технический директор(РФС)прокомментировал возможное назначение на должность старшего тренера юношеской сборной России (U17).

«Пока рано говорить о назначении Кержакова на пост тренера юношеской сборной. Есть и другие кандидаты», — сказал Лексаков в комментарии «Спорт-Экспрессу».

«Рассматриваем ли Кержакова? Да», — подтвердил техдиректор РФС.

Также Лексаков отметил, что окончательное решение по данному вопросу должно быть принято на заседании Технического комитета РФС, которое пройдет 15 марта.

Напомним, Кержаков объявил о завершении игровой карьеры в июле прошлого года. Он был назначен на должность координатора команд Академии «Зенита».