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    Техдиректор РФС Лексаков: О назначении Кержакова говорить пока рано

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    Александр Кержаков
    На фото:Александр Кержаков
    Технический директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков прокомментировал возможное назначение Александра Кержакова на должность старшего тренера юношеской сборной России (U17).

    «Пока рано говорить о назначении Кержакова на пост тренера юношеской сборной. Есть и другие кандидаты», — сказал Лексаков в комментарии «Спорт-Экспрессу».

    «Рассматриваем ли Кержакова? Да», — подтвердил техдиректор РФС.

    Также Лексаков отметил, что окончательное решение по данному вопросу должно быть принято на заседании Технического комитета РФС, которое пройдет 15 марта.

    Напомним, Кержаков объявил о завершении игровой карьеры в июле прошлого года. Он был назначен на должность координатора команд Академии «Зенита».

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