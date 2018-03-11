Карпин: Результат матча с «Зенитом» нас не удовлетворил

Слова Карпина приводит официальный сайт «Ростова».

«Счет матча? Полностью мы не удовлетворены. В первом тайме были моменты, в обороне сыграли здорово. Выполнили все, к чему готовились. Единственный свой момент "Зенит" создал после стандарта. Набранное очко – это нормально. Все-таки играли против такого соперника», — сказал Карпин.

«Проблем у нас пока много во всем — не только в реализации, но в созидании, обороне и так далее. Если бы в остальном все было замечательно, и не хватало только реализации, имело бы смысл о ней говорить. Главное, чтобы моменты были — сегодня не забили, завтра забьем», — также отметил наставник «Ростова».



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