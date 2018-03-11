Иванович: «Зенит» потерял уверенность, но она вернется после победы

Защитник «Зенита»поделился впечатлениями после ничьей в матче 22-го тура чемпионата России с(0:0).

«Во-первых, мы желаем здоровья Эмануэлю Маммане. Надеюсь, он быстро восстановится и вернется в строй.

Что касается матча, то он получился тяжелым – как и всегда на выезде против "Ростова". Тяжело, когда не забиваем.

Да, поле было не очень, и это видно любому человеку. Оно мешало, конечно, но поле одинаково для всех 22 футболистов, так что старались к нему привыкнуть, действовать по-другому.

Пытались найти решение через длинные передачи. Думаю, мы могли лучше подавать стандарты, попробовать забить с их помощью, поскольку они очень важны в таких матчах. Не получилось, будем работать дальше.

После травмы Мамманы мы перестроились. Мы в целом нормально действуем в обороне, поскольку мало пропускаем. Это позитивный момент.

Мы должны собраться и выиграть в следующем матче. Нам не хватает уверенности, мы немножко ее потеряли. Но она вернется после одной победы. Нужно сохранять позитив и смотреть вперед», — цитирует официальная группа «Зенита» во «Вконтакте» Ивановича.