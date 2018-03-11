Галактионов: У «Ахмата» большие проблемы в обороне

Главный тренер «Ахмата»после матча 22-го тура чемпионата России против(0:3) отметил, что у грозненцев большие проблемы в обороне.

«У нас были большие проблемы в обороне, из-за дисквалификации лишись Родолфу и Семенова.

Анхель получил повреждение в Туле и выбыл на длительный срок. Сампайю был травмирован, практически лишились всей центральной зоны.

Из тех игроков, которые были в строю, выбрали тех, у кого был хотя бы некоторый опыт игры в центре обороны. В принципе, все голы получили из центральной зоны.

Бериша болел всю неделю, и провел только несколько тренировок. Мбенг только приходит в себя после операции. Кадровый дефицит у нас имеется.

Тем не менее, в первом тайме создавали неплохие эпизоды, но не реализовали их. ЦСКА — опытная команда, с хорошим подбором игроков, они свои шансы использовали, выжали все сто процентов.

Наигрывали Швеца и Плиева в центре обороны, всю неделю тренировались по такой схеме, чтобы у них было понимание по перестроению и выбору позиции.

Плиев имел опыт игры в центре обороны. Швец — один из опорных полузащитников, обладает скоростными данными и навыками игры в обороне в опорной зоне.

Из тех кто был в строю — посчитали, что это наиболее подходящие кандидаты», — цитирует клубная пресс-служба Галактионова.