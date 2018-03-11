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    Ничья в пользу «Спартака» и «Зенита»

    Ничья «Динамо» и «Краснодара» — в нашем обзоре прессы

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    «Динамо» — «Краснодар»
    «Динамо» — «Краснодар»
    В матче 22-го тура РФПЛ «Динамо» и «Краснодар» не сумели открыть счет на «Арене Химки». «Быкам» эта ничья грозит тем, что их могут обойти сразу три клуба. А для «Динамо» это был шажок из зоны переходных матчей.

    Первый тайм — за «Динамо»

    «Впрочем, все предматчевые темы отошли на второй план и главной стала погода – сильный снег вместе с ветром заметали поле и трибуны "Арены Химки". Пять минут на улице – и ноги превращаются в сосульки.

    Футболистам тоже пришлось несладко. Почти все игроки "Краснодара" утеплились, выйдя на поле в специальных повязках и перчатках.

    В стартовом составе "Динамо" неожиданно не оказалось Маркова. Как выяснилось, форвард получил травму колена в матче с "Уфой" и пропустит около двух недель.

    В начале встречи гости по-хозяйски прибрали мяч, однако до опасных моментов дело почти не доходило. Зато бело-голубые имели несколько хороших шансов в первой половине встречи. Вначале Ташаев с края штрафной бил в дальний верхний угол – однако мяч прошел в нескольких сантиметрах от крестовины. А через несколько минут Рауш со штрафного эффектно перекинул стенку и едва не попал в левый от Синицына угол.

    "Краснодар" же не изменял своему стилю. Игроки пытались разыграть мяч до верного. Справлялась оборона "Динамо" и со Смоловым – у нападающего практически ничего не получалось в первые 45 минут», пишет корреспондент «Спорт-Экспресса» Павел Гуревич.

    Самые горячие — Цаллагов и Соу

    «Своим внешним видом гостей решил напугать Ибрагим Цаллагов. Он — единственный, кто вышел на поле в майке с короткими рукавами. Антон Шунин перед стартовым свистком так активно махал руками, словно собирался взлететь в серое мартовское небо. Хорошо, что партнеры остановили.

    Наставники команд – Дмитрий Хохлов и Игорь Шалимов – в прошлом блестящие полузащитники, любившие поплести кружева на хороших газонах. Их, конечно, растрраивал тот факт, что комбинационной игры просто не может быть. "А вдруг?" — спросит кто-то. Но такое встречается только в рекламе и фантастических фильмах.

    Быстрее всех приспособился к холодной погоде, заснеженному полю и ставшего пластиковому мячу полузащитник хозяев Самба Соу. Он из Мали, страны пустынь и саванн. Среднегодовая температура равна 27,8 градуса, абсолютный минимум – плюс 6 (он чуть выше средногодовой температуры Москвы +5,8 градуса)!

    Свою активную игровую позицию Соу показал на 12-й секунде, врезавшись в Олега Шатова. Шатов ответит ему тем же по тому же месту в середине тайма, после чего соперники пожмут друг другу руки.

    Чуть активнее до перерыва были динамовцы. Неужели желание исчезнуть из зоны вылета острее, чем возможность напрямую попасть в Лигу чемпионов? Дважды мяч опасно свистел над правым верхним углом ворот Андрея Синицына. Именно туда целили Александр Ташаев и Константин Рауш (со штрафного)», — пишет обозреватель «Советского Спорта».

    Панченко пока не в форме

    «Вести подвижный комбинационный футбол на таком газоне было действительно непросто. Неделю назад в Москве через это уже прошли ЦСКА, "Локомотив" и "Спартак". В отличие от дерби в Черкизове в Химках тракторы дорогу к арене не расчищали, но погодные условия здесь также были далеки от идеальных. Тем не менее во втором тайме "Краснодар", наконец, завладел мячом и постепенно наращивал давление. Динамовские болельщики с восторгом встретили возвращение в строй Кирилла Панченко, заменившего Обольского. Однако нападающий, отсутствовавший с сентября, очевидно, пока очень далек от оптимальных кондиций.

    В свою очередь, замены "Краснодара", напротив, усилили игру гостей. Вандерсон на пару с Петровым терзали правый фланг обороны бело-голубых, пришелся ко двору и Жоазинью. Активно шел в обыгрыш Классон, трудился Смолов, после стеночки с которым Вандерсон вышел на убойную позицию и упустил лучший момент в матче – штанга. Казалось, "Краснодар" пойдет на финальный штурм, "Динамо" все глубже прижималось, игроки заметно нервничали, но в концовке справились с собой и к радости трибун отодвинули ближе к центру», — отмечает обозреватель Sportbox.ru Николай Никифоров.

    Новая роль Шатова

    «Весьма любопытно было понаблюдать за новой ролью Олега Шатова в тактических построениях "Краснодара". Мы привыкли видеть юркого и мобильного хавбека в петербургском "Зените" ближе к бровке, тогда как Шалимов передвинул Олега в центральную зону. При схеме 4-3-3 Шатов поначалу располагался чуть правее и выше ярко выраженного "опорника" Шарля Каборе, и уже на исходе второй минуты больно получил на ногам от динамовского легионера Самбы Соу. Эта своеобразная дуэль продолжалась до тех пор, пока Шатов не поменялся местами с Маурисио Перейрой, сместившись левее. И теперь чаще 18-му номеру "быков" пришлось вступать в единоборства с бывшим партнером по "Зениту" Ибрагимом Цаллаговым.

    Стоит признать, что на поле Шатов отнюдь не потерялся, был хорош и в разрушении атак соперника, и в созидании собственных. Визуальные впечатления подтвердили цифры: к перерыву Шатов стал первым и по "пробегу" (больше никто, кроме него, не преодолел отметку в шесть километров), и по точности передач (91 процент ─ у остальных ниже 90)», — анализирует игру экс-зенитовца специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин.

    Рауш становится для «Динамо» проблемой

    «Константин Рауш получил персональный фанатский заряд уже в первом домашнем матче за "Динамо". Но не очень приятный: "Рауш, соберись! Костя Рауш, соберись!". За несколько секунд до кричалки Рауш, разряжая обстановку простым выносом, попал в Виктора Классона и открыл ему свободную зону. Ещё чуть раньше – сделал пятый неточный навес в матче. Перейдя в полузащиту из-за кадровых проблем, Рауш вообще не изменился и заряжал мяч в штрафную при первой возможности. 5 навесов, ни одного точного – типичная история для Рауша по Бундеслиге.

    Это осталось за кадром из-за ура-патриотичного подхода фанатов "Динамо", восхищённых зимней трансферной политикой, но Рауш – прямолинейный игрок, и очень странно делать на него ставку. Сегодня из-за проблем с нападающими (Марков травмирован, у Луценко семейное горе) Рауш играл левого полузащитника, и это стало для "Динамо" двойной проблемой. Хохлов был вынужден перевести Ташаева на правый фланг, где ему не так удобно – справа он получал мяч реже, чем Фёдор Черных, забегавший в край под длинные передачи. Важно, что и с заменой Рауша на Грулёва Ташаев не стал чаще попадать в центр внимания», — отмечает автор «Чемпионата» Сергей Титов.

    Большего и не ожидалось

    «Что точно разочаровало, так это точность игры "бело-голубых" и темп их атак. Большинство передач "Динамо" игроки "быков" перехватывали и начинали новую атаку, затем останавливали мяч и старались найти открытого игрока в штрафной, чтобы отдать передачу. Потому-то у "Краснодара" меньше ударов, чем у "Динамо", пусть и на два (5 против 7). При этом в створ ворот обе команды пробили одинаково по два раза.

    Если для "Динамо" эта ничья – хороший результат, то для "Краснодара" — это в некоторой степени провал. Будучи вторыми в чемпионате, играть с "бело-голубыми" нужно было на победу. Теперь "быки" рискуют опуститься на пятую строчку. Тогда придётся приложить ещё больше усилий, чтобы попасть в зону ЛЧ», — пишет автор блога «Реальный спорт» Поршнев Тимофей.

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