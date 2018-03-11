«Борнмут» — «Тоттенхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

В 19:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

«Борнмут» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 30-го тура английского первенства по футболу 11 марта

«Борнмут» воспользуется усталостью «шпор» «Борнмут» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 30-го тура английского первенства по футболу 11 марта

Читайте по теме

Топ-3 различий между Клоппом и Моуриньо Перед центральным матчем 30-го тура АПЛ мы сравниваем особенности стиля каждого тренера

Популярное в сети

Это интересно

Как оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?

Футболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»

Реакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке Конфедераций

Система VAR: быть или не быть – вот в чем вопрос

Полузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 лет

СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубе

Из Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеру

Победа «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессы

«Спартак» всем все доказал

Радость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фото

Подробный разбор

«МЮ» создал противоядие блестящей атаке «Ливерпуля» Реакция прессы на матч «МЮ» — «Ливерпуль»

Ничья в пользу «Спартака» и «Зенита» Ничья «Динамо» и «Краснодара» — в нашем обзоре прессы

Два очка Дзюбы. Дикий матч в Уфе Победа «Арсенала» над «Амкаром» — в обзоре СМИ

На грани катастрофы. «Зенит» «отскочил» в Германии Обзор СМИ после поражения «Зенита» в выездном матче Лиги Европы против «Лейпцига»

Березина стряслась не с «Лионом». ЦСКА проиграл в Москве «Армейцы» не впечатлили в атаке