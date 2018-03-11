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    «Борнмут» — «Тоттенхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Борнмут — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.03.2018)

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    •  Борнмут — Тоттенхэм19:00
    В 19:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Борнмут» — «Тоттенхэм».

    Составы команд:

    «Борнмут»: Asmir Begovic, Саймон Фрэнсис, Стив Кук, Nathan Ake, Чарли Дэниелс, Дэн Гослинг, Адам Смит, Lewis Cook, Джуниор Станислас, Lys Mousset, Callum Wilson.

    «Тоттенхэм»: Уго Льорис, Дэнни Роуз, Ян Вертонген, Davinson Sanchez, Серж Орье, Сон Хын Мин, Виктор Ваньяма, Mousa Dembele, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Гарри Кейн.

    Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Борнмут» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    «Борнмут» воспользуется усталостью «шпор»«Борнмут» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 30-го тура английского первенства по футболу 11 марта
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