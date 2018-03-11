«Борнмут» — «Тоттенхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Борнмут»: Asmir Begovic, Саймон Фрэнсис, Стив Кук, Nathan Ake, Чарли Дэниелс, Дэн Гослинг, Адам Смит, Lewis Cook, Джуниор Станислас, Lys Mousset, Callum Wilson.
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Дэнни Роуз, Ян Вертонген, Davinson Sanchez, Серж Орье, Сон Хын Мин, Виктор Ваньяма, Mousa Dembele, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Гарри Кейн.
Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Борнмут» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.