ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Борнмут» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Борнмут — Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая трансляция (11.03.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Борнмут Тоттенхэм Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Борнмут — Тоттенхэм19:00
    В 19:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Борнмут» — «Тоттенхэм».

    Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Борнмут» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Тоттенхэм»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Борнмут» — «Тоттенхэм». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    «Борнмут» воспользуется усталостью «шпор»«Борнмут» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 30-го тура английского первенства по футболу 11 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Топ-3 различий между Клоппом и Моуриньо
  • Перед центральным матчем 30-го тура АПЛ мы сравниваем особенности стиля каждого тренера
    •
  • «МЮ» создал противоядие блестящей атаке «Ливерпуля»
  • Реакция прессы на матч «МЮ» — «Ливерпуль»
    •
  • 10/03
    • «Челси» одержал домашнюю победу над «Кристал Пэлас»
  • 10/03
    • «Лестер» одержал волевую победу над «Вест Бромвичем»
  • 10/03
    • «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» благодаря дублю Рашфорда
  • 09/03
    • Ваньяма забил самый красивый гол февраля в АПЛ
  • 08/03
    • «Ювентус» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»
  • 08/03
    • «Реал» поспорит с «Ювентусом» за Джана
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Игорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страны«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Франческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форварда
    Подробный разбор
  • Два очка Дзюбы. Дикий матч в Уфе
  • Победа «Арсенала» над «Амкаром» — в обзоре СМИ
    •
  • На грани катастрофы. «Зенит» «отскочил» в Германии
  • Обзор СМИ после поражения «Зенита» в выездном матче Лиги Европы против «Лейпцига»
    •
  • Березина стряслась не с «Лионом». ЦСКА проиграл в Москве
  • «Армейцы» не впечатлили в атаке
    •
  • «Атлетико» потренировался на «Локомотиве»
  • Реакция спортивных СМИ на разгром «Локомотива» в Мадриде
    •
  • Почеттино и «Тоттенхэм» должны благодарить «Ювентус»
  • Почеттино нужно сделать правильные выводы
    •
  • Карраско, Халк и многие другие: за кем следить в китайской Суперлиге-2018
  • Феррейра-Карраско перебрался в Китай, чтобы развивать футбол, Халк надеется на победу в чемпионате, а Каннаваро вместе с родным братом попытается привести «Гуанчжоу Эвергранд» к очередному титулу
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Очередной последний шанс Венгера
  • Прогнозы и ставки на футбол 11 марта
  • 4,81
    •
  • «Спартак» одержит первую победу в РФПЛ в новом году
  • «Спартак» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки на матч 22-го тура российской Премьер-лиги 11-го марта
  • 4,20
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Уверенная передышка для «горожан»
  • «Сток Сити» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу 12 марта
    • 2,25Завтра в 23:00
  • 10:59
    • Кучаев: ЦСКА жизненно необходимо набрать три очка с «Ахматом»
  • «Музыканты» будут бить «козлов»
  • «Вердер» — «Кельн». Прогноз и ставки на матч 26-го тура чемпионата Германии по футболу 12 марта
    • 1,75Завтра в 22:30
  • 10:24
    • Рязанцев призвал «Амкар» «играть агрессивнее»
  • 10:12
    • Жигулев: «Тосно» имел больше 100-процентных моментов, чем «Рубин»
  • 08:33
    • Жена Месси опубликовала фотографию новорожденного сына
  • 08:20
    • Колосков: Если Англия не приедет на ЧМ-2018, ее нужно исключить из ФИФА
  • 08:11
    • Полузащитник сборной Франции может пропустить матч с командой России
  • Потеряет ли «Локомотив» очки в Екатеринбурге?
  • «Урал» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата России по футболу 12 марта.
    • 2,20Завтра в 17:00
  • Ничья в пользу «Спартака» и «Зенита»
  • Ничья «Динамо» и «Краснодара» — в нашем обзоре прессы
    • 02:02
  • 01:12
    • «Верона» одержала победу в дерби с «Кьево»
  • 00:49
    • «Барселона» в большинстве обыграла «Малагу»
  • 00:23
    • «Лилль» сыграл вничью с «Монпелье»
  • Примера. Победный дубль Роналду, «Севилья» уступила «Валенсии», «Барселона» в гостях у «Малаги»
  • Подробности матчей 28-го тура чемпионата Испании по футболу
    • Вчера в 23:05
  • 22:52
    • «Леванте» обыграл «Хетафе»
  • 22:39
    • «Байер» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию»
  • АПЛ. «МЮ» выиграл у «Ливерпуля», «Челси» справился с «Кристал Пэлас»
  • Подробности матчей 30-го тура английской Премьер-лиги
    • Вчера в 22:38
  • 22:20
    • «Челси» одержал домашнюю победу над «Кристал Пэлас»
  • «МЮ» создал противоядие блестящей атаке «Ливерпуля»
  • Реакция прессы на матч «МЮ» — «Ливерпуль»
    • Вчера в 21:39
  • 21:33
    • СМИ: Неймар отказывается выступать за ПСЖ
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус