«Арсенал» — «Уотфорд». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Арсенал»: Петр Чех, Rob Holding, Шкодран Мустафи, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Зеад Колазинак, Henrikh Mkhitaryan, Месут Озил, Алекс Ивоби, Гранит Джака, Мохамед Эль-Ненни, Пьер-Эмерик Обамеянг.
«Уотфорд»: O.Karnezis, Себастьян Прёдль, Эдриан Мариаппа, Кико Оливас, Хосе Холебас, Дарил Янмат, Richarlison, A.Doucoure, Этьен Капуэ, Роберто Перейра, Трой Дини.
Предыдущий матч соперников: «Уотфорд» — «Арсенал» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.