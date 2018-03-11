ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Арсенал» — «Уотфорд». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Арсенал — Уотфорд. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.03.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Уотфорд Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Арсенал — Уотфорд16:30
    В 16:30 в АПЛ начнётся матч «Арсенал» — «Уотфорд».

    Составы команд:

    «Арсенал»: Петр Чех, Rob Holding, Шкодран Мустафи, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Зеад Колазинак, Henrikh Mkhitaryan, Месут Озил, Алекс Ивоби, Гранит Джака, Мохамед Эль-Ненни, Пьер-Эмерик Обамеянг.

    «Уотфорд»: O.Karnezis, Себастьян Прёдль, Эдриан Мариаппа, Кико Оливас, Хосе Холебас, Дарил Янмат, Richarlison, A.Doucoure, Этьен Капуэ, Роберто Перейра, Трой Дини.

    Предыдущий матч соперников: «Уотфорд» — «Арсенал» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

    Венгер примет новое«Арсенал» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч 30-го тура английской Премьер-лиги 11 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Топ-3 различий между Клоппом и Моуриньо
  • Перед центральным матчем 30-го тура АПЛ мы сравниваем особенности стиля каждого тренера
    •
  • «МЮ» создал противоядие блестящей атаке «Ливерпуля»
  • Реакция прессы на матч «МЮ» — «Ливерпуль»
    •
  • 11/03
    • Уилшир стал трансферной целью «Милана»
  • 10/03
    • «Челси» одержал домашнюю победу над «Кристал Пэлас»
  • 10/03
    • «Лестер» одержал волевую победу над «Вест Бромвичем»
  • 10/03
    • «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» благодаря дублю Рашфорда
  • 09/03
    • Ваньяма забил самый красивый гол февраля в АПЛ
  • 08/03
    • «Арсенал» на выезде обыграл «Милан»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» «Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Игорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»
    Подробный разбор
  • «МЮ» создал противоядие блестящей атаке «Ливерпуля»
  • Реакция прессы на матч «МЮ» — «Ливерпуль»
    •
  • Ничья в пользу «Спартака» и «Зенита»
  • Ничья «Динамо» и «Краснодара» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Два очка Дзюбы. Дикий матч в Уфе
  • Победа «Арсенала» над «Амкаром» — в обзоре СМИ
    •
  • На грани катастрофы. «Зенит» «отскочил» в Германии
  • Обзор СМИ после поражения «Зенита» в выездном матче Лиги Европы против «Лейпцига»
    •
  • Березина стряслась не с «Лионом». ЦСКА проиграл в Москве
  • «Армейцы» не впечатлили в атаке
    •
  • «Атлетико» потренировался на «Локомотиве»
  • Реакция спортивных СМИ на разгром «Локомотива» в Мадриде
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Очередной последний шанс Венгера
  • Прогнозы и ставки на футбол 11 марта
  • 4,81
    •
  • «Спартак» одержит первую победу в РФПЛ в новом году
  • «Спартак» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки на матч 22-го тура российской Премьер-лиги 11-го марта
  • 4,20
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 16:26
    • «Эспаньол» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад»
  • 15:58
    • «Зенит» потерял очки в матче с «Ростовом»
  • 15:29
    • Стали известны составы «Ахмата» и ЦСКА на матч 22-го тура РФПЛ
  • 14:53
    • Техдиректор РФС Лексаков: О назначении Кержакова говорить пока рано
  • 14:41
    • Аршавин принес «Кайрату» победу в первом туре чемпионата Казахстана
  • 14:26
    • Мамману унесли с поля на носилках в матче против «Ростова»
  • 14:16
    • «Барселона» объявила о предстоящем трансфере Артура
  • 14:04
    • Уилшир стал трансферной целью «Милана»
  • 13:49
    • Экс-игрок «Зенита» возглавит юношескую сборную России
  • 13:46
    • Директор «Витесса»: Рады, что Слуцкий выбрал наш клуб
  • 13:29
    • Мбаппе: Освистывать нужно всю команду, а не тренера
  • 13:23
    • «Манчестер Сити» намерен приобрести полузащитника «Монако»
  • 13:13
    • «Ростов» и «Зенит» объявили составы на матч 22-го тура РФПЛ
  • 13:07
    • «Молодежка» ЦСКА разгромила «Ахмат»
  • 12:54
    • Маскант: Кажется, что Слуцкий всегда пьян, хотя он не пьет
  • 12:37
    • Симонян не видит ничего страшного в бойкоте Англией ЧМ-2018
  • 12:25
    • Сигурдарсон: Мы знаем, как играть против «Зенита»
  • 12:13
    • Иванов: Такого поля, как у «Урала», ни у кого нет, кроме «Зенита» и «Краснодара»
  • Прервет ли «Бетис» беспроигрышную серию «Алавеса» в Витории?
  • «Алавес» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 12 марта
    • 1,70Завтра в 23:00
  • 11:48
    • Подберезкин: Заменил бы себя после первого тайма матча с «Тосно»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус