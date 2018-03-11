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    ЦСКА разгромил «Ахмат» в Грозном

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Московский ЦСКА одержал гостевую победу над грозненским «Ахматом» (3:0) в матче 22-го тура чемпионата России.

    Армейцы открыли счет в матче уже на 6-й минуте. Витиньо прошёл к штрафной площади, отыгрался с Вернблумом, а Понтус отдал передачу на одинокого Александра Головина, который спокойно отправил мяч в дальний угол ворот.

    На 34-й минуте, после острого момента у своих ворот ЦСКА провёл быструю ответную атаку, которая завершилась точным ударом Витиньо в дальний угол из-за пределов штрафной площади, Гудиев был бессилен.

    А на 74-й минуте Натхо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Сергей Игнашевич оторвался от защитников и головой отправил мяч в угол ворот, сделав счет крупным.

    После этого матча ЦСКА с 41 очком поднялся на вторую строчку, а «Ахмат» с 26 очками остался 9-м.

    Чемпионат России. 22-й тур
    «Ахмат» (Грозный) — ЦСКА — 0:3 (0:2)
    Голы: Головин, 6 (0:1). Витинью, 28 (0:2). Игнашевич, 68 (0:3).«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев, Швец, Мохаммади, Роши, Исмаэл, Иванов, Митришев (Бериша, 79), Лео Жаба (Мбенг, 68), Балай.ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В.Березуцкий, Щенников, Натхо (Бистрович, 82), Головин, Дзагоев (Кучаев, 66), Вернблум, Муса, Витинью (А.Березуцкий, 54).Предупреждения: Уциев, 52. А.Березуцкий, 62. Щенников, 71.
    Устоит ли защита ЦСКА в Грозном?«Ахмат» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата России по футболу 11 марта
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