ЦСКА разгромил «Ахмат» в Грозном

Армейцы открыли счет в матче уже на 6-й минуте. Витиньо прошёл к штрафной площади, отыгрался с Вернблумом, а Понтус отдал передачу на одинокого Александра Головина, который спокойно отправил мяч в дальний угол ворот.
На 34-й минуте, после острого момента у своих ворот ЦСКА провёл быструю ответную атаку, которая завершилась точным ударом Витиньо в дальний угол из-за пределов штрафной площади, Гудиев был бессилен.
А на 74-й минуте Натхо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Сергей Игнашевич оторвался от защитников и головой отправил мяч в угол ворот, сделав счет крупным.
После этого матча ЦСКА с 41 очком поднялся на вторую строчку, а «Ахмат» с 26 очками остался 9-м.
Чемпионат России. 22-й тур
«Ахмат» (Грозный) — ЦСКА — 0:3 (0:2)
Голы: Головин, 6 (0:1). Витинью, 28 (0:2). Игнашевич, 68 (0:3).«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев, Швец, Мохаммади, Роши, Исмаэл, Иванов, Митришев (Бериша, 79), Лео Жаба (Мбенг, 68), Балай.ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В.Березуцкий, Щенников, Натхо (Бистрович, 82), Головин, Дзагоев (Кучаев, 66), Вернблум, Муса, Витинью (А.Березуцкий, 54).Предупреждения: Уциев, 52. А.Березуцкий, 62. Щенников, 71.