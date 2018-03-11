ЦСКА разгромил «Ахмат» в Грозном

Московскийодержал гостевую победу над грозненским(3:0) в матче 22-го тура чемпионата России.

Армейцы открыли счет в матче уже на 6-й минуте. Витиньо прошёл к штрафной площади, отыгрался с Вернблумом, а Понтус отдал передачу на одинокого Александра Головина, который спокойно отправил мяч в дальний угол ворот.

На 34-й минуте, после острого момента у своих ворот ЦСКА провёл быструю ответную атаку, которая завершилась точным ударом Витиньо в дальний угол из-за пределов штрафной площади, Гудиев был бессилен.

А на 74-й минуте Натхо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Сергей Игнашевич оторвался от защитников и головой отправил мяч в угол ворот, сделав счет крупным.

После этого матча ЦСКА с 41 очком поднялся на вторую строчку, а «Ахмат» с 26 очками остался 9-м.