ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Ахмат» — «ЦСКА»: онлайн-трансляция начнется в 16:30

    Ахмат — ЦСКА (11.03.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    РФПЛ Футбол России Ахмат ЦСКА Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Ахмат — ЦСКА16:30
    В 16:30 в чемпионате России по футболу начнётся матч «Ахмат» — «ЦСКА».

    Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Ахмат» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ахмат»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ахмат» — «ЦСКА». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Устоит ли защита ЦСКА в Грозном?«Ахмат» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата России по футболу 11 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Ничья в пользу «Спартака» и «Зенита»
  • Ничья «Динамо» и «Краснодара» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Два очка Дзюбы. Дикий матч в Уфе
  • Победа «Арсенала» над «Амкаром» — в обзоре СМИ
    •
  • 10/03
    • «Тосно» уступил «Рубину»
  • 10/03
    • «Уфа» одержала победу над «Анжи»
  • 10/03
    • «Динамо» и «Краснодар» голов не забили
  • 09/03
    • Игнатьев избежал серьезной травмы
  • 09/03
    • Дзюба помог «Арсеналу» обыграть «Амкар»
  • 09/03
    • Фурсенко не реагирует на слухи о Манчини
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Эрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнира«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отца
    Подробный разбор
  • Два очка Дзюбы. Дикий матч в Уфе
  • Победа «Арсенала» над «Амкаром» — в обзоре СМИ
    •
  • На грани катастрофы. «Зенит» «отскочил» в Германии
  • Обзор СМИ после поражения «Зенита» в выездном матче Лиги Европы против «Лейпцига»
    •
  • Березина стряслась не с «Лионом». ЦСКА проиграл в Москве
  • «Армейцы» не впечатлили в атаке
    •
  • «Атлетико» потренировался на «Локомотиве»
  • Реакция спортивных СМИ на разгром «Локомотива» в Мадриде
    •
  • Почеттино и «Тоттенхэм» должны благодарить «Ювентус»
  • Почеттино нужно сделать правильные выводы
    •
  • Карраско, Халк и многие другие: за кем следить в китайской Суперлиге-2018
  • Феррейра-Карраско перебрался в Китай, чтобы развивать футбол, Халк надеется на победу в чемпионате, а Каннаваро вместе с родным братом попытается привести «Гуанчжоу Эвергранд» к очередному титулу
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Спартак» одержит первую победу в РФПЛ в новом году
  • «Спартак» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки на матч 22-го тура российской Премьер-лиги 11-го марта
  • 4,20
    •
  • «Металлург» попробует засушить игру с «Автомобилистом»
  • «Металлург» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 12 марта
  • 2,02
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 08:33
    • Жена Месси опубликовала фотографию новорожденного сына
  • 08:20
    • Колосков: Если Англия не приедет на ЧМ-2018, ее нужно исключить из ФИФА
  • 08:11
    • Полузащитник сборной Франции может пропустить матч с командой России
  • Потеряет ли «Локомотив» очки в Екатеринбурге?
  • «Урал» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата России по футболу 12 марта.
    • 2,20Завтра в 17:00
  • Ничья в пользу «Спартака» и «Зенита»
  • Ничья «Динамо» и «Краснодара» — в нашем обзоре прессы
    • 02:02
  • 01:12
    • «Верона» одержала победу в дерби с «Кьево»
  • 00:49
    • «Барселона» в большинстве обыграла «Малагу»
  • 00:23
    • «Лилль» сыграл вничью с «Монпелье»
  • Примера. Победный дубль Роналду, «Севилья» уступила «Валенсии», «Барселона» в гостях у «Малаги»
  • Подробности матчей 28-го тура чемпионата Испании по футболу
    • Вчера в 23:05
  • 22:52
    • «Леванте» обыграл «Хетафе»
  • 22:39
    • «Байер» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию»
  • АПЛ. «МЮ» выиграл у «Ливерпуля», «Челси» справился с «Кристал Пэлас»
  • Подробности матчей 30-го тура английской Премьер-лиги
    • Вчера в 22:38
  • 22:20
    • «Челси» одержал домашнюю победу над «Кристал Пэлас»
  • «МЮ» создал противоядие блестящей атаке «Ливерпуля»
  • Реакция прессы на матч «МЮ» — «Ливерпуль»
    • Вчера в 21:39
  • 21:33
    • СМИ: Неймар отказывается выступать за ПСЖ
  • 21:08
    • ПСЖ забил пять мячей «Мецу»
  • РФПЛ. «Ростов» примет «Зенит», ЦСКА в Грозном, «Локомотив» сыграет с «Уралом»
  • Обзор матчей 22-го тура российской футбольной Премьер-лиги
    • Вчера в 21:06
  • 20:53
    • «Тосно» уступил «Рубину»
  • 20:23
    • Дубль Родриго принес «Валенсии» победу над «Севильей»
  • 20:00
    • «Лестер» одержал волевую победу над «Вест Бромвичем»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус