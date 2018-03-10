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    Шалимов: «Краснодар» владел преимуществом, но создал мало моментов

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    Игорь Шалимов
    На фото:Игорь Шалимов
    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказал мнение о матче 22-го тура чемпионата России против «Динамо» (0:0).

    «Соперник подустал. Мы продолжали играть в ту же игру, короткими и средними передачами. Опасный момент был один, у Вандерсона.

    Надо было забивать. Мы владели преимуществом, но создали мало. Хорошо, что не пропустили быстрые атаки.

    Вандерсон набрал хорошую форму после травмы. Мы надеялись на его дриблинг. Паша Мамаев подсел, мы выпустили Жоаузинью.

    Выпустили бы Лаборде, у нас было бы четыре нападающих, и мы бы сбили игру в короткий и средний пас.

    Понятно, что погода, поле сказались на нашей игре. Хотя мы отыграли неплохо», — сказал Шалимов в эфире канала «Наш футбол».

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