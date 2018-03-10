Дубль Родриго принес «Валенсии» победу над «Севильей»

На 26-й минуте Жоффрей Кондогбия сделал пас из глубины поля на бразильского нападающего Родриго, который вышел на свидание с Рико и переиграл его.
На 68-й минуте Кондогбия снова отдал прекрасную передачу, благодаря чему вывел Родриго на свидание с голкипером и форвард оформил дубль.
После этого матча «Валенсия» на 4-м месте — 56 очков, а «Севилья» на 5-м месте — 45 очков.
Чемпионат Испании. 28-й тур
«Севилья» — «Валенсия» — 0:2 (0:1)
Голы: Родриго, 25 (0:1). Родриго, 68 (0:2). «Севилья»: Рико, Меркадо, Лаюн, Эскудеро, Лангле, Банега, Н`Зонзи, Сарабия (Бен Йеддер, 71), Васкес, Нолито (Корреа, 63), Муриэль (Рамирес, 81).«Валенсия»: Нету, Гарай, Хосе Гайя (Лато, 85), Мурильо, Габриэл Паулиста, Парехо, Кокелен, Кондогбья (Торрес, 77), Дзадза (Солер, 67), Родриго, Гонсалу Гедеш.Предупреждения: Эскудеро, 35. Меркадо, 40. Муриэль, 40. Кондогбья, 60. Корреа, 82. Гарай, 87.