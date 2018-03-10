Дубль Родриго принес «Валенсии» победу над «Севильей»

В матче 28-го тура испанской Примерыпотерпела домашнее поражение от— 0:2.

На 26-й минуте Жоффрей Кондогбия сделал пас из глубины поля на бразильского нападающего Родриго, который вышел на свидание с Рико и переиграл его.

На 68-й минуте Кондогбия снова отдал прекрасную передачу, благодаря чему вывел Родриго на свидание с голкипером и форвард оформил дубль.

После этого матча «Валенсия» на 4-м месте — 56 очков, а «Севилья» на 5-м месте — 45 очков.