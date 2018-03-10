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    СМИ: Неймар отказывается выступать за ПСЖ

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    Неймар
    На фото:Неймар
    Бразильский форвард Неймар больше не будет выступать за «Пари Сен-Жермен», сообщает испанское издание ABC со ссылкой на источники в окружении футболиста.

    Неймар попросил своего отца, который также является его агентом, провести переговоры о переходе в «Реал». Бразилец хочет сменить команду «любой ценой», включая понижение зарплаты.

    В настоящее время футболист находится в Бразилии, где проходит курс лечения. Ему понадобится три месяца восстановления, чтобы вернуться в игру, и его первое появление на поле после травмы будет в составе сборной Бразилии, а не за клуб.

    За эти три месяца Неймар-старший должен уговорить президента ПСЖ Насера ​​Аль-Хелаифи разрешить трансфер форварда в мадридскую команду. Чтобы добиться успеха, Неймар готов уже сейчас отказаться от зарплаты в парижском клубе.

    Бразильский нападающий разочарован низким уровнем чемпионата Франции и вылетом «Пари Сен-Жермен» из Лиги чемпионов.

    Неймара также не устраивают отношение к нему болельщиков, регулярно освистывающих его, а также проблемы с одноклубниками. В начале сезона у бразильца возник конфликт с нападающим Эдинсоном Кавани, что внесло раскол в коллектив: часть игроков поддержала Неймара, но большинство — на стороне уругвайца.

    Кроме того, бразильский нападающий считает, что его шансы завоевать «Золотой мяч» улучшатся в мадридском «Реале».

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