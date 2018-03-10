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    «Лилль» — «Монпелье»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Лилль — Монпелье (10.03.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига 1 Футбол Франции Лилль Монпелье Календарь Лиги 1
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    •  Лилль — Монпелье22:00
    В 22:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч «Лилль» — «Монпелье».

    Последний матч между собой: «Ипсвич» — «Лидс» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Монпелье»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Лилль» — «Монпелье». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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