Хохлов: Рауш и впереди ничего не создал, и сзади сыграл ненадёжно

Главный тренер «Динамо»поделился впечатлениями после матча 22-го тура чемпионата России против(0:0).

«Думаю, во втором тайме и "Краснодар" начал нагнетать, и у нас тоже была ответственность за результат. Плюс прижались к своим воротам и дали больше свободы "Краснодару".

Замена Рауша — он не попал в игру. У него была задача исполнять функции атакующего полузащитника, но он впереди не создал ничего и сзади в некоторых моментах сыграл ненадежно.

Давно ждали Кирилла Панченко, подводили его к игре. На данный момент он в полную силу играть не может. У нас будет пауза в связи с переносом игры, и к апрелю он будет выглядеть лучше», — сказал Хохлов в эфире канала «Наш Футбол».